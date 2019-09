Una de las propuestas más llamativas del programa progresista anunciado la semana pasada por Pedro Sánchez se refiere a la promoción de la mujer en las carreras técnicas y científicas. Por supuesto, se trata de una propuesta profundamente reaccionaria y liberticida que trata a las mujeres de una manera indigna.

En primer lugar, cabe preguntarse si España tiene un problema de escasez de vocaciones científicas entre la población femenina. Tal y como hemos informado en Libre Mercado, en el ámbito de la ciencia y la tecnología el 50% de los trabajadores españoles son mujeres, cifra de hecho superior a la media de la UE (41%). Son datos oficiales tomados de un estudio de Eurostat que fija los límites del campo de la ciencia y la tecnología de precisa e incluye, por ejemplo, las carreras relacionadas con las Ciencias de la Salud.

La propuesta reaccionaria de Sánchez trata de salvar ese problema poniendo el foco en los grados universitarios en los que la presencia femenina está por debajo del 30%. Ahí, lo que quiere el PSOE es que las mujeres no paguen la matrícula del primer año, con independencia de sus calificaciones o de su renta familiar. Tremendo. Además de un clamoroso y burdo menosprecio a las mujeres, esta ocurrencia se funda en una discriminación intolerable que forzaría a las rentas más bajas a financiar los estudios de jóvenas con abundantes recursos; jóvenas como Irene Montero, Isa Serra o Rita Maestre, por poner sólo unos cuantos ejemplos escandalosos.

Como es norma en el socialismo, los pobres serían los más perjudicados por una medida que pretenden imponer en su nombre unos políticos que de ninguna manera lo son –pobres– y que lamentablemente no se verán afectados por sus nefastas consecuencias. Como es norma en el feminismo izquierdista, la mujer es aquí objeto de una medida que no sólo no la beneficia sino que la juzga un ser necesitado de guía y estímulos anormales. Esto de Sánchez y su patético PSOE feminista, lejos de ser una propuesta progresista es una afrenta para las mujeres y para todos los contribuyentes.