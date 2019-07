Lo más sonrojante de la primera jornada de la sesión de investidura fue la ligereza con que el candidato socialista reclamó a las demás fuerzas su apoyo, bien directo, bien mediante la abstención. Sin vergüenza, Pedro Sánchez pide o más bien demanda a todos que lo respalden, tanto a los comunistas bolivarianos y a los golpistas como a las formaciones constitucionalistas PP y Ciudadanos.

Pero ¿qué ofrece a cambio? Pues absolutamente nada, porque su discurso fue una colección pueril de grandilocuencias, con el ridículo toque sentimentaloide marca de la casa. Nadie sabe, a estas alturas, qué pretende hacer Sánchez con el desafío separatista al Estado de Derecho; cuál es su política fiscal, económica, laboral... Ni siquiera a los ultras de Pablo Iglesias, con los que tiene una gran afinidad ideológica, les planteó un programa de Gobierno. Mucho menos a Pablo Casado y a Albert Rivera, a los que tuvo el cuajo de acusar de antipatriotas por cumplir con su palabra y no facilitar la investidura de un sujeto que llegó a la Moncloa de la mano de golpistas, proterroristas y comunistas. Un sujeto que, para más inri, llevó a hasta las últimas consecuencias su "no es no" a la investidura de su predecesor, un Mariano Rajoy del que finalmente se deshizo con la ayuda de, repetimos, golpistas, proterroristas y comunistas, a los que une su profundo odio al régimen constitucional.

Salvo sorpresa de última hora, todo parece indicar que Pedro Sánchez no saldrá elegido en la votación de este martes. Tendrá que esperar a la segunda votación, prevista para el jueves, donde solo necesitará la mayoría simple; para lo cual necesitará, además del apoyo de Podemos, el sí o la abstención de los nacionalistas vascos, Compromís, ERC y el diputado del partido del friki Revilla. He aquí "la banda de Sánchez", que diría Albert Rivera: qué bochorno que la conformación del Gobierno de la Nación dependa de lo peor de la clase política.