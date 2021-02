Fondos europeos: inadmisible ocultación del dictamen del Consejo de Estado

No les faltaba razón a los representantes del PP al afirmar que la recepción de los fondos europeos no se habría bloqueado en el caso de que el Congreso hubiera rechazado el jueves pasado el real decreto con el que se pretende –según el Ejecutivo– agilizar los tramites de recepción y gestión de esa ayuda comunitaria: tan sólo se hubiera retrasado el tiempo imprescindible que hubiera necesitado el propio Gobierno social-comunista para retomar las negociaciones con los separatistas de ERC y convencerlos de votar afirmativamente en la siguiente sesión en que fuera nuevamente sometido a votación.

Finalmente, esto último no va a ser necesario porque el Gobierno logró sacar adelante el decreto gracias a la abstención de Vox y a pesar de la negativa de los separatistas de Esquerra. Aun así, la exigencia de celeridad y agilización en la recepción de ayudas no debe ser excusa para orillar un requerimiento no menos exigible, como la transparencia en el reparto de los fondos y el absoluto respeto a las normas que regulan la distribución de los mismos. Y es que una cosa es acabar con los cuellos de botella en la gestión y otra, muy distinta, hacer caso omiso de las normas y procedimientos que tratan de erradicar la arbitrariedad y el clientelismo en el reparto de dinero público.

Esa doble exigencia de celeridad y transparencia ha sido una constante en Vox, partido poco sospechoso de confiar en la probidad del Ejecutivo social-comunista, hasta el punto de ser el único que le ha presentado una moción de censura. Así las cosas, no es de extrañar que, pese a su abstención y el duro enfrentamiento con el PP de la semana pasada, los de Abascal se hayan sumado este miércoles a la formación de Casado y a Ciudadanos a la hora de exigir que el Gobierno haga público el dictamen que sobre el mencionado decreto ha redactado el Consejo de Estado. Este ha sido, de hecho, el asunto que ha protagonizado la airada primera sesión de control al Gobierno del año, en la que éste no ha hecho más que responder con evasivas.

Por mucho que los dictámenes del Consejo de Estado no sean preceptivos a la hora de aprobar reales decretos, no es de recibo que el Gobierno no haga público lo que este órgano consultivo tiene que decir al respecto. Y es que ¿qué transparencia en la gestión de los fondos europeos cabe esperar de un Gobierno que lo primero que hace es ocultar el dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto que supuestamente agiliza su recepción?

Ojalá esta común exigencia de transparencia sirva para acabar con el lamentable espectáculo de enfrentamiento que están protagonizado los partidos ubicados a la derecha del PSOE. Mientras Sánchez siga siendo presidente del Gobierno, habrá momentos en que la oposición tenga que favorecer lo menos malo para evitar lo peor. Habrá que entender, así mismo, aquello de que la política es el arte de lo posible; pero a ser posible sin que la oposición se autodestruya.