Fuego amigo contra Ayuso

La presidenta de la comunidad de Madrid viene siendo objeto de una campaña brutal de ataques por parte del Gobierno del socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias, que no han dudado en utilizar los resortes del Estado contra los madrileños y en incitar a su prensa lacaya a hozar en el sensacionalismo más abyecto para tratar de desprestigiar a Isabel Díaz Ayuso.

El mortíferamente incompetente Salvador Illa endureció las condiciones de confinamiento de Madrid a pesar de que la capital y su comunidad exhibían unas cifras de contención del virus mucho mejores que las de numerosas regiones con Gobiernos izquierdistas o separatistas. El criterio no era sanitario sino político, y el objetivo una CAM que lleva un cuarto de siglo de rechazo clamoroso al socialismo y todo lo que representa.

Con este panorama, lo que le faltaba a la asediada presidenta madrileña es recibir fuego amigo de parte de Alberto Núñez Feijóo, que no deja pasar ocasión para menospreciar a Ayuso y presentarse como el exitoso verso suelto del PP.

Las palabras del inoportuno Feijóo en un diario gallego criticando la manera en que Ayuso está gestionando la crisis son, además de injustas, de una profunda deslealtad hacia ella y los votantes madrileños de PP, que asisten con indignado estupor a la enésima insolencia de un barón popular que parece disfrutar haciendo el caldo gordo a Pedro Sánchez.

En el PP deberían tener el coraje de acertar alguna vez de enemigo, que no es Vox ni, mucho menos, una Ayuso a la que no solo no protegen del asedio goebbelsiano de la banda de Sánchez e Iglesias y su brazo mediático sino que se suman a la cacería contra ella o la ningunean, cuando tanto tendrían que aprender de ella y de su Gobierno, también en lo relacionado con la gestión del coronavirus. Empezando por el lenguaraz presidente regional gallego.