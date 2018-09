Hablamos Español es una organización cívica que realiza una labor encomiable en defensa de la libertad lingüística en las comunidades autónomas donde está proscrita. Hablamos Español, presidida por la admirable Gloria Lago, lucha contra la discriminación que sufren millones de españoles en su propio país, ante la indiferencia o la directa responsabilidad de los dos partidos políticos que se han venido turnando en los últimos decenios en el Gobierno de la Nación.

Es en Cataluña donde mayores son las amenazas contra la única lengua común de los españoles –y de los catalanes–, a la que los nacionalistas excluyen con saña de las instituciones y, en general, de todo aquel espacio público en el que detentan el poder. Para denunciar esta situación intolerable convocó Hablamos Español una manifestación en Barcelona este domingo. Como cabía esperar, el transversal fascio separatista hizo acto de presencia y –según ha denunciado Lago en esRadio–, con la anuencia de la policía política del golpista Quim Torra, impidió que la protesta terminara donde estaba previsto, ante el Palacio de la Generalidad, y que los organizadores dirigieran desde allí unas palabras a la concurrencia.

Resulta ciertamente escandaloso que sean heroicas asociaciones como Hablamos Español las que defiendan en completo desamparo la aplicación de la Constitución en todo el territorio nacional. Jamás se tendría que haber consentido la infame discriminación de que son objeto los castellanohablantes en lugares como Cataluña. Pero se ha consentido, vaya si se ha consentido. Y lo peor no es eso, sino que esa discriminación se ha ejecutado desde las propias Administraciones públicas y, en no pocas ocasiones, con la participación activa de partidos no nacionalistas.

Organizaciones como Hablamos Español necesitan el apoyo de toda la sociedad civil en estas horas tan complicadas, especialmente para los catalanes abandonados por el Gobierno de la Nación y acosados hasta la náusea por el transversal fascio separatista, que hace y deshace a su antojo en el Principado como si de hecho éste fuera ya esa república liberticida que pretende instaurar aquél dinamitando el orden constitucional y las propias instituciones catalanas.