La inmigración ilegal y el drama de los canarios

El recibo de la luz, la escalada inflacionista, la crisis de las repatriaciones de menores marroquíes de Ceuta y la retirada de Kabul no son todos los expedientes abiertos en canal ante la incompetencia y dejadez del Gobierno. Aún hay más, y muy concretamente la conversión de Canarias en una nueva Lampedusa, tal como denunció el presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el debate de la moción de censura presentada por su partido en octubre de 2020.

Oculta bajo otros dramas subyace la situación de Canarias, desbordada por la llegada de pateras, abandonada por el Gobierno a pesar de que Sánchez ha sesteado durante casi tres semanas en Lanzarote, aunque, eso sí, bien a resguardo de la realidad circundante. La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha descrito este martes en esRadio el crítico contexto del archipiélago, la llegada masiva de inmigrantes animados por una política gubernativa que consiste en no hacer nada y dejar que las Administraciones autonómicas y hasta las municipales se hagan cargo del problema generado por discursos irresponsables y demagógicos de dirigentes y propagandistas socialistas y de Podemos.

Según la diputada canaria, a los tres mil menores no acompañados que ya acogen las islas se podrían sumar entre cuarenta y sesenta mil inmigrantes más antes de que acabe el año, de persistir el flujo actual. La llegada de pateras ha aumentado en un 400%, sin que el Gobierno se digne a establecer un plan de contención, cierre acuerdos con los países de origen, aplique programas de retorno eficaces o acepte la ayuda de la Unión Europea para disuadir a quienes pretenden hacer de las Canarias un puente hacia el resto de Europa.

Ninguna de esas medidas está en el ánimo o en las previsiones del Ejecutivo. Oramas lo sabe perfectamente y lamenta el impacto que esta situación puede tener en la principal industria canaria, el turismo. El verano ya está perdido, pero aún sería posible salvar la temporada de invierno con los turistas ingleses y alemanes si el Gobierno se dignara hacer algo. El paro y la crisis ya son problemas suficientemente agudos en las islas como para añadir el de una inmigración ilegal absolutamente descontrolada.

Cuando Abascal reclamaba al Gobierno un plan de acción en Canarias, Oramas no fue precisamente sensible a las demandas de Vox, al que acusó de no ver el drama humano que hay detrás de la inmigración. Parece que la diputada de Coalición Canaria ha recapacitado al contemplar ese mismo drama desde todas sus perspectivas, incluida la de los ciudadanos canarios abandonados a su suerte y cuyos lamentos no encuentran ninguna respuesta por parte del Gobierno, a pesar de que también son socialistas quienes gobiernan su comunidad.