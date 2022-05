La izquierda 'española', contra el español y con los golpistas

Un día antes de que expire el plazo impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se acate la sentencia que obliga a la Generalidad a que en los colegios del Principado se imparta al menos el 25% de las asignaturas en español, el Gobierno regional catalán ha aprobado un decreto con el que pretende incumplir el mandato judicial y seguir adelante con su aberrante inmersión lingüística.

No por burda la estratagema es menos efectiva. Se trata de actuar en clamoroso fraude de ley hasta que se sustancien los correspondientes recursos y los tribunales emitan unos veredictos que, como escandalosamente viene sucediendo sin que nada suceda, los nacionalistas volverán a incumplir. Mientras, la Generalidad descarga a los directores de los centros de la responsabilidad administrativa o penal en que incurrirían de no aplicar la sentencia del TSJC, con lo que en Cataluña se seguirán vulnerando los derechos de los castellanohablantes sin mayores complicaciones para todos los responsables de semejante canallada.

La implicación de la izquierda sedicentemente española en este desafuero no hace sino confirmar que sus partidos son un factor formidable de desestabilización social. El PSC y la facción catalana de Podemos han sumado fuerzas con los supremacistas para aprobar ese engendro inmoral que prolongará los padecimientos de las familias castellanoparlantes, la gran mayoría de las cuales no cuenta con los recursos necesarios para llevar a sus hijos a las escuelas privadas copadas por la indecente burguesía separatista, que no tiene la menor intención de predicar con el ejemplo cuando se trata de la instrucción de sus vástagos.

Socialistas y comunistas han decidido abrazarse a los supremacistas que quieren convertirles en extranjeros en su propio país para salvar al Gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz e Irene Montero. Esa traición rastrera debería hundirlos en las próximas citas electorales. Empezando por la del 19-J en Andalucía, objeto predilecto de escarnio para la hez separatista.