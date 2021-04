Las encuestas dan la razón a Díaz Ayuso

A un mes de las elecciones a la Comunidad de Madrid, el Partido Popular parece encaminado a alcanzar una amplia mayoría en los comicios que tendrán lugar el próximo 4 de mayo. Es la principal conclusión de la última encuesta publicada ayer por el diario El Mundo, que confirmaría la reagrupación del voto de centro-derecha en el Partido Popular y la posibilidad de formar de un Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, posiblemente en solitario.

La presidenta madrileña sacaría más del doble de los diputados autonómicos obtenidos en las elecciones de 2019, superando holgadamente el 40% de los sufragios. Por su parte, Rocío Monasterio mantendría los resultados de VOX en los pasados comicios, dejando así a la izquierda sanchisto-podemita fuera del gobierno de la comunidad madrileña, principal objetivo del partido conservador en estas elecciones.

El estudio da cuenta también del derrumbamiento estrepitoso de Ciudadanos, que pasaría de 26 escaños a quedar fuera de la asamblea madrileña. Esa sería la respuesta de los votantes a los manejos de Arrimadas con Pedro Sánchez para poner fin a los gobiernos de coalición formados con el PP, culminados con la fallida moción de censura planteada con los socialistas en Murcia.

Pero este hundimiento espectacular de Ciudadanos no solo confirmaría las consecuencias devastadoras del giro a la izquierda de Arrimadas, sino que hace saltar por los aires la estrategia diseñada en Moncloa para llevar a Gabilondo al gobierno de la Comunidad de Madrid con el apoyo de los errejonistas y el partido naranja. La afirmación del candidato socialista de que no permitiría la entrada en su Gobierno de Pablo Iglesias es otra mentira sanchista que el electorado rechazaría de plano, consecuencia de lo cual el PSOE no solo no captaría parte del voto descontento de Ciudadanos, sino que descendería casi cinco puntos en porcentaje de voto.

La encuesta de El Mundo confirma la tendencia que se viene observando en los últimos estudios sobre la intención de voto en la comunidad de Madrid. Los ciudadanos premiarían espectacularmente la gestión de Díaz Ayuso durante la pandemia, basada fundamentalmente en actuar eficazmente contra los contagios preservando en todo lo posible la actividad económica, y castigarían con severidad a los socialistas por su persecución contra la presidenta madrileña durante la legislatura.