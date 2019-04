En el juicio por el golpe separatista está quedando meridianamente claro que los Mozos de Escuadra son una policía indigna de tal nombre al servicio del nacionalismo más fanático. Durante los registros ordenados por la Justicia a fin de impedir el ilegal referéndum liberticida de 2017, y muy especialmente durante el propio 1-O, los policías autonómicos hicieron ominosa dejación de sus funciones y trataron de sabotear la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que sí trabajaron lealmente para que se cumpliera la Ley e imperara el Estado de Derecho.

Pero esa vergonzosa sumisión de los Mozos a sus capos políticos le parece insuficiente al títere que el cobarde golpista prófugo Carles Puigdemont puso al frente del Gobierno regional catalán, el supremacista Quim Torra, que pretende dotarse de una guardia pretoriana al margen de cualquier control institucional.

No otra es la finalidad de la orwelliana Área de Seguridad Institucional, creada a espaldas de los mandos de los Mozos y cuyos integrantes están siendo seleccionados por los asesores de Torra con criterios ideológicos y no técnicos. El encuadramiento de una yunta de fanáticos a las órdenes de Torra y su indeseable camarilla no hace sino desprestigiar aún más a los Mozos, cuerpo que difícilmente se recuperará algún día de los destrozos que le está infligiendo la canalla nacionalista

Así que el supremacista Torra y su gang liberticida contarán en breve con un grupo de semejantes fuertemente armados, lo que a todas luces es un escándalo y un problema de seguridad de primer orden. Solo hay que recordar cómo actuaron los Mozos durante el infausto 1 de octubre de 2017 para hacerse una idea de lo que puede esperarse de ese hatajo de torristas.

Y mientras, en Madrid, el PSOE pidiendo a la ciudadanía que vote al gran aliado de los golpistas. Por supuesto, Pedro Sánchez.

No hagan que pase.