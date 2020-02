¿Qué sacó Delcy de Venezuela cuando vino a España?

Tal y como Pablo Casado anunciaba por la mañana ante los micrófonos de Es.radio, el PP ha llevado este martes el llamdo "caso Ábalos" a un juzgado de guardia "para solicitar amparo y que no se destruyan pruebas de las cámaras del aeropuerto de Barajas" respecto a la reunión que mantuvieron en el aeropuerto de Madrid el pasado 20 de enero la número dos de la dictadura chavista, Delcy Rodriguez, con el ministro de Transportes. La decisión de Pablo Casado de solicitar directamente el amparo judicial está plenamente justificado pues hace ya varias semanas que este partido y Vox solicitaron a la Fiscalía que investigara los hechos y que adoptara medidas cautelares para preservar las grabaciones sin que hasta la fecha el Ministerio Público, en manos de la ex ministra de Justicia del PSOE, Dolores Delgado, haya dado la menor respuesta. Otro tanto se puede decir del tiempo trascurrido desde que el PP solicitó la comparecencia del presidente de Aena quien no ha contestado ni dado la menor explicación en más de dos semanas.

Recuérdese que Delcy Rodríguez, como fruto de las sanciones que la Unión Europea impuso a la dictadura chavista, tiene prohibida su entrada en el espacio Schenguen desde junio de 2018 como máxima responsable, junto a Nicolás Maduro, de la criminal represión que padecen los venezolanos. Las grabaciones que pudieran haber tomado las cámaras de la reunión entre esta criminal e ilegitima mandataria venezolana y el ministro español en Barajas -reunión sobre la que tanto ha mentido Ábalos quien empezó por decir que no se había entrevistado con ella- pueden ser decisivas para esclarecer el asunto.

Téngase en cuenta, además, que, junto al hecho de haber violado la prohibición de entrada en espacio europeo, la criminal mandataria venezolana trasladó a Madrid más de 40 maletas cuyo contenido resulta una incógnita. Fuentes conocedoras del caso consultadas por este periódico aseguran que dichas maletas podrían llevar "documentación sensible" que podría "comprometer la seguridad nacional" de España. Aun así, dada la enorme cantidad de maletas, también podría tratarse de divisas o de oro, tal y como ha sucedido con la avioneta venezolano decomisada en Aruba con destino a México que trasladaba casi una tonelada de lingotes del apreciado metal.

Sea lo que fuere, ya resulta una vergüenza que, tras las innumerables mentiras y contradicciones de Ábalos sobre esta reunión, el gobierno social comunista de Sánchez e Iglesias se haya negado a que se celebre una comisión de investigación en el Congreso. Pero que a este intento de enterrar el asunto se sume la Fiscalía resulta aun más vergonzoso y justifica plenamente que el PP pida amparo ante un juzgado de guardia.

Téngase presente que, bien sea gratis et amore, bien sea por exigencias de sus socios podemitas, principales valedores de la dictadura chavista en Europa, bien sea a cambio de oro, bien sea a cambio de guardar silencio respecto de las relaciones del ex presidente Zapatero con el régimen de Maduro, lo que es un hecho es que Pedro Sánchez ha pasado de reconocer a Juan Guaidó como presidente legitimo de Venezuela a negarse a recibirlo en Madrid y pasar a degradarlo como "líder de la oposición".

Por todo ello, resulta un elemental imperativo democratico que el gobierno español dé explicaciones de su reunión con Delcy Rodríguez, de su no menos vergonzosa e inadmisible cambio de postura ante la empobrecedora y liberticida dictadura venezolana y, sobre todo, que se sepa a cambio de qué.