¿Quién asesora a los bulócratas que ponen a Madrid en la diana?

El secretismo del Gobierno en su gestión de la crisis del coronavirus ha llegado hasta el extremo de que se niega a revelar el nombre de los expertos que deciden los pasos de la desescalada.

El inefable Fernando Simón causó estupefacción cuando evitó dar esa información aludiendo a las presiones que tendrían que soportar esos asesores en caso de que se hicieran públicas sus identidades. Pero lo más inaudito es que no se trata de una decisión personal de este personaje que no supo ver la catástrofe que se avecinaba y que no vio mayores problemas en las manifestaciones monstruo del 8-M, fuente inevitable de contagios. Al contrario, se trata de una política impuesta por el Gobierno, como hizo ver Pedro Sánchez en su último mitin televisado, en el que también se negó a dar esa información trascendental.

En una democracia, los ciudadanos tienen derecho a conocer a quienes deciden sobre cuestiones de importancia trascendental para sus vidas, y los Gobiernos la obligación de facilitar esa información con toda celeridad y transparencia. Lo contrario es actuar con el oscurantismo de las tiranías, tan del gusto de la facción leninista del Gobierno, comandada por el potentado comunista Pablo Iglesias.

Si los asesores de Sánchez e Iglesias no aguantan la presión de la publicidad, que dimitan y se dediquen a otra cosa. Lo que no puede admitirse es que se oculte el proceso de toma de decisiones tan polémicas como la de mantener en el nivel 0 de la desescalada a la Comunidad de Madrid, pese a lo solicitado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, decisión que fue anunciada por Iglesias antes incluso de que ese oscuro comité se pronunciara, por lo que apesta a castigo prevaricador contra la región rebelde que no se quiere someter a la miserabilizadora tiranía social-comunista tan responsable de los estragos que está causando el covid-19.

Los españoles tienen derecho a saber qué personas están tomando esas decisiones vitales, cuál es su preparación y qué relación tienen con el mundo de la política. Es necesario redoblar la presión al Gobierno y evitar que se esconda detrás de asesores opacos para llevar a cabo sus repulsivas venganzas políticas. Quizá Ciudadanos pueda contribuir a ello, ahora que los bulócratas le han prometido informarle debidamente de cada paso que vayan a dar...