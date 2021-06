Ridículo planetario

La reunión de Pedro Sánchez y Joe Biden anunciada por Moncloa a bombo y platillo se sustanció en un encuentro peripatético de veinte segundos en un pasillo de la sede de la OTAN. La extraordinaria labor del jefe de Gabinete de Sánchez, el inefable Iván Redondo, fructificó en esa conversación al más alto nivel durante nada menos que casi medio minuto, lapso en el que, según Sánchez, ambos mandatarios abordaron temas de gran interés en el marco de las relaciones España-EEUU. En concreto, el presidente del Gobierno asegura que conversaron sobre las bases militares estadounidenses en suelo español, sobre la situación política en Hispanoamérica tras los últimos procesos electorales en la región y sobre la agenda progresista del propio Biden, que Sánchez habría ensalzado. Jamás veinte segundos habían dado para tanto.

Se trata del segundo acontecimiento planetario protagonizado por un socialista patrio y un presidente demócrata estadounidense. El primero advino cuando José Luis Rodríguez Zapatero ostentó la presidencia de turno de la UE en pleno mandato de Barak Obama. Pero el caso es que el interés suscitado ya no en el planeta sino en Washington ha sido más bien magro. Biden, que, a diferencia de lo que ha hecho con decenas de mandatarios, no ha concedido ni una llamada telefónica a Sánchez en el medio año que lleva al frente de EEUU, no incluyó en su agenda de la cumbre atlántica ningún encuentro con el mantenedor de Iván Redondo. Inasequibles al desánimo, sus palmeros aseguraron que la entrevista tendrá lugar en algún momento "en el contexto de la cumbre".

Más allá del bochorno sideral, el incidente acredita la inanidad de Sánchez en la escena internacional. El socialista, que ha gestionado pésimamente la crisis del covid-19 y gobierna gracias a comunistas, golpistas y proterroristas, es un referente tóxico para muchos, que lo último que quieren es verse asociados con él.