Todo en el Gobierno de Sánchez era y es mentira, desde el compromiso de convocar elecciones en cuanto fuese posible, que terminó justo en el momento en que el acomodado socialista traspasó el umbral de la Moncloa, hasta la exigencia de ejemplaridad, que se olvidó casi de inmediato ante el escándalo de la tesis del doctor ful y la catarata de ministros tan impresentables como indefendibles.

No debe extrañar, pues, que las promesas de una nueva época en los medios de comunicación públicos, y singularmente en RTVE, no fuesen más que groseras patrañas, como se ha venido demostrando desde que los socialistas entraron en la referida corporación como suelen, purgando sin piedad a todos los no alineados con la extrema izquierda.

El nombramiento de la rubalcabista Rosa María Mateo y una línea informativa propia de un panfleto antisistema han sido los frutos del control socialista de una corporación que ha vuelto a ser lo que siempre ha sido en manos del PSOE, un instrumento para el agitprop, afortunadamente cada día menos eficaz.

Ahora, en el colmo del descaro, la comisaria Mateo, que en teoría está ahí de manera interina, toma una decisión de singular calado y ofrece la dirección de los informativos a un periodista que se distingue por su sectarismo izquierdista. Y para más inri la noticia salta coincidiendo con una portada repugnantemente infame del medio que dirige ese sujeto. Con ella, Enric Hernández ha dado la verdadera medida de su capacidad para la manipulación y la tergiversación denominando "pacto de la vergüenza" al acuerdo entre Ciudadanos, PP y VOX en Andalucía. Un calificativo que desde luego no usó para el pacto entre el PSOE, el comunismo bolivariano, el separatismo golpista y los proetarras que llevó a Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Manipulaciones tan groseras como las que perpetra la TVE de la comisaria Mateo son, sin duda, una de las claves del fenómeno político del momento, la emergencia de un partido como VOX, que no se ha cansado de denunciar las tropelías que se cometen en un mundo, el de la comunicación, copado por la extrema izquierda. Que alguien como Enric Hernández se ponga al servicio de la comisaria Mateo y sus amos socialistas es, sin duda, otra gran noticia para Santiago Abascal y los suyos.