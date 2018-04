Es difícil determinar, en el discurso del secesionista, cuánto hay de engaño urdido para atrapar incautos y cuánto de autoengaño internalizado para reforzar las propias convicciones. A medida que se asciende en la escala de la jerarquía embaucadora, es más fácil encontrar profesionales de la mentira. Sienten tanto desprecio por sus adictos que incluso se complacen en refregarles por las narices que los están timando. El último ejemplo de este desdén impune lo encontramos en la confesión del desahuciado pero ubicuo Artur Mas (LV, 23/2):

En el mundo de la política hay un componente simbólico y estético y muchas veces un argumento se hincha o se exagera para quedar lo mejor posible con la opinión pública. ¿Esto es un engaño? Puede llegar a ser un engaño. (…) Todos los actores que fueron al Parlament aquel 27 de octubre y que votaron a favor sabían que aquello no tenía recorrido real.

Lo lógico habría sido que después de enterarse de que les habían tomado el pelo con tanta desvergüenza para sacarlos a la calle y hurtarles el voto, los dos millones de humillados se despidieran de los abusadores con un corte de mangas masivo. Pero no fue así, porque entonces siguió operando el autoengaño.

El autoengaño hace cerrar los ojos a la realidad y obedecer sentimientos torticeramente inculcados desde la escuela, primero, y desde un aparato monolítico de propaganda, después, y finalmente remachados mediante el estímulo de los más bajos instintos gregarios. Tiene más puntos en común con la fe religiosa, o con la vulgar superstición, que con las ideas políticas.

Ahora estamos presenciando el peor autoengaño cuando un sector minoritario, pero influyente, de la sociedad catalana acepta sin chistar que los sediciosos den carta blanca a una fuerza de choque intimidatoria programada para convertirse en el brazo represivo de un régimen dictatorial. Las primeras víctimas de los Comités de Defensa de la República, que el contubernio secesionista pone en marcha con la colaboración de sus parlamentarios y de sus lenguaraces habituales, serán los burgueses acomodaticios que se resisten a tomar en consideración la genealogía totalitaria de este engendro.

La pobre Pilar Rahola no sabe dónde encasillar a estos energúmenos. Un día los sermonea ("Capuchas", LV, 3/4):

No creo que ir encapuchados a levantar barricadas, o cortar indiscriminadamente (sic) autopistas, sea la mejor manera de demostrar el civismo de los CDR. Sino al contrario, abona el imaginario violento. No lo olvidemos, la causa catalana es cívica y es pacífica, o no es.