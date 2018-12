Hablemos claro. Si España fuera una república, en circunstancias como las actuales estaría acéfala y desmembrada, o se hallaría sometida a una dictadura como las que oprimen a los desventurados húngaros, polacos, venezolanos, nicaragüenses o cubanos. La cultura cívica y la lucidez premonitoria de los protagonistas de la Transición, nos legaron una Constitución que consagra los valores tradicionalmente asociados al republicanismo, y los coloca bajo la custodia de un monarca sujeto al imperio de la ley. En tanto que encarga a las Fuerzas Armadas la defensa de la soberanía y la integridad del país regenerado.

Solo la presencia física y el discurso racional de Felipe VI ocultan el vacío que, si España fuera república, la situarían al margen de la Comunidad Europea y del concierto de naciones civilizadas. Hablando desde una perspectiva realista, se puede afirmar que el puesto de presidente de Gobierno está vacante, dado que lo usurpa un mediocre ensoberbecido por la megalomanía, colocado allí con nocturnidad y alevosía por partidos políticos que son hostiles a la sociedad abierta y plural, aliados a otros que reniegan de su condición intrínseca de españoles.

¿A quién representa, concretamente, el sedicente doctor Pedro Sánchez? Solo a los 187.949 militantes, alevines de la (de)generación zapateril, desconectados del PSOE histórico, que lo sacaron del limbo adonde lo habían arrojado los compañeros de filas que le conocían las mañas. Los votos que se sumaron a los raquíticos 84 de su séquito de trepadores para catapultarlo a la Moncloa llevaban, todos, el sello totalitario. Ya fuera leninista o identitario. Con semejante tropa de filibusteros es razonable decir, hablando claro, que si no tuviéramos una monarquía ejemplar, el país estaría acéfalo y descuartizado, o desangrado por la tiranía

Ahora, un filibustero de la tropa finge cambiar de escuadra. Pablo Iglesias se divorcia públicamente de la dictadura venezolana. Nada nuevo en los giros tácticos de la izquierda despótica, que salta de una forma de dictadura a otra sin modificar su fondo autocrático. Trotskistas, estalinistas, maoístas, titoístas, castristas, tanto monta, monta tanto. La ideología leninista de Iglesias, trufada con el populismo del peronista Ernesto Laclau y del exterrorista Toni Negri, está explícita en el artículo en inglés que lleva su firma, "Understanding Podemos" (Entendiendo Podemos), publicado en la ultraizquierdista New Left Review, nº 93, mayo-junio 2015. Y esa ideología es la que impulsa el asalto al poder de la minoría revolucionaria, montada sobre los hombros del entreguista Pedro Sánchez y propulsada por el combustible del secesionismo atrabiliario.

Lloís Foix hace sonar la alarma ("Torra no gobierna", LV, 1/10):

Para precipitar cambios no se precisan muchas personas. En su relato de la técnica del golpe de Estado, Curzio Malaparte describe la técnica que Trotski y Lenin estaban estudiando para el golpe que hizo triunfar la revolución del 25 de octubre de 1917. Lenin sostenía que la revolución consistía en que millones de hombres y mujeres, masas de obreros y desertores, tomaran las calles de San Petersburgo para derrotar al gobierno y apoderarse del Estado. A Trotski le bastaban mil hombres para apoderarse del Estado y después derrotar al gobierno. Fue la opinión de Trotski la que triunfó con solo unos centenares de agitadores y técnicos que se entrenaron inadvertidos durante unos días por las calles de San Petersburgo para en muy pocas horas, el día indicado, controlar las estaciones de tren, los teléfonos, los puentes sobre el Neva y asaltar el Palacio de Invierno. Todo fue muy rápido y con muy poca gente "ya que las masas no sirven de nada, una pequeña tropa basta".

A este análisis de las técnicas del golpe de Estado, conviene añadirle una opinión jurídica, cuando los golpistas autóctonos se declaran inocentes y acusan de "fascistas", como lo hace Joan Tardà, a quienes los desenmascaran. ¿Se puede hablar de golpe de Estado si no existe violencia? Juan-José López Burniol contesta la pregunta con rigor notarial citando textualmente al clásico Hans Kelsen ("Kelsen y el golpe de Estado", LV, 3/11):

Una revolución, en el sentido amplio de la palabra, que abarca también el golpe de Estado, es toda modificación no legítima de la Constitución –es decir, no efectuada conforme a las disposiciones constitucionales–, o su reemplazo por otra. Visto desde este punto de vista (sic) jurídico, es indiferente que esa modificación de la situación política se cumpla mediante un acto de fuerza dirigido contra el gobierno legítimo, o efectuado por miembros del mismo gobierno;, que se trate de un movimiento de masas populares, o sea cumplido por un pequeño grupo de individuos. Lo decisivo es que la Constitución válida sea modificada de una manera, o reemplazada completamente por una nueva Constitución que no se encuentra prescripta en la Constitución hasta entonces válida.