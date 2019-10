Eduardo Goligorsky

Es comprensible que los nostálgicos de la barbarie que continúan activos en el seno de nuestra sociedad reaccionaran escandalizados cuando la presidenta electa de la nueva Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, creó una vicepresidencia con el nombre de Protección del Estilo de Vida Europeo.

¡Blasfemia eurocentrista!, clamaron los iluminados salvapatrias. Y exhumaron el rancio discurso maniqueo contra los arcaicos colonizadores y explotadores de los pueblos del Tercer Mundo. Con el agravante, para estos enemigos de nuestra civilización, de que el comisario que controlará los asuntos vinculados con el asilo, la migración y la seguridad de la UE será un funcionario que ya había incurrido en la herejía de oponerse categóricamente a que las instituciones europeas entablaran negociaciones con los mendicantes golpistas catalanes: el griego Margaritis Schinas ("El rapto del estilo de vida europeo", Público, 26/9). Su designación es, por cierto, una garantía de que la protección del estilo de vida europeo está en buenas manos y es otro motivo para que quienes conspiran contra la convivencia dentro de una Europa sin nuevas fronteras interiores pongan el grito en el cielo.

El estilo de vida europeo, que no está circunscripto a un espacio geográfico cerrado sino que se infiltra subrepticiamente por sus valores en otros continentes donde despierta envidia, tiene enemigos externos e internos, precisamente en razón de que esos valores se encarnan en la vigencia de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y el imperio de la ley, que son anatema para los demagogos populistas y los sátrapas totalitarios del resto del mundo.

Tenemos motivos de sobra para enorgullecernos del estilo de vida europeo, que también abarca a países de América como Estados Unidos y Canadá, y de Oceanía, como Australia y Nueva Zelanda. Y aunque en el primero de ellos esté transitoriamente convaleciente, lleva en su ADN los anticuerpos necesarios para una recuperación paulatina.

Para poner las cosas en su lugar, me permito citar extensamente al historiador Niall Ferguson, quien escribe en su enciclopédico Civilización (Debate, 2012):

Y en este contexto, es inevitable hurgar en el clásico El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, de Samuel P. Huntington (Paidós, 1997), que a su vez nos remite a otro politólogo de élite:

Occidente no se diferencia de las otras civilizaciones por la forma en que se ha desarrollado sino por el carácter distintivo de sus valores e instituciones. Estos incluyen sobre todo su cristiandad, pluralismo, individualismo e imperio de la ley, que permitieron que Occidente inventara la modernidad, se expandiera por todo el mundo y despertara la envidia de otras sociedades. Estas características son, en su conjunto, peculiares de Occidente. Como ha dicho Arthur M. Schlesinger Jr., Europa "es la fuente, la única fuente" de las "ideas de libertad individual, democracia política, imperio de la ley, derechos humanos y libertad cultural (…) Estas son ideas europeas, no asiáticas, ni africanas, ni del Medio Oriente, de donde solo son por adopción". Ellas hacen que la civilización occidental sea única, y la civilización occidental no es valiosa porque sea universal sino porque es única.