¡Viva la muralla!

El Tribunal de Cuentas continúa investigando las cuantiosas malversaciones que han perpetrado los capitostes del procés y su legión de chupópteros para financiar la campaña de difamación contra su patria española en el resto del mundo a través de un fraudulento servicio exterior apodado Diplocat. Ahora el Gobierno Frankenstein ha completado una de sus incontables claudicaciones poniendo a su vicepresidenta Carmen Calvo al servicio honorífico, ya que no honorable, de este despilfarrador chiringuito antiespañol. La ha convertido en Madame Diplocat.

La táctica que aplica Madame Diplocat también está encaminada, como la de los amanuenses de la Generalitat, a blanquear la política sediciosa de los supremacistas catalanes ante los Gobiernos europeos y del resto del mundo, pero esta vez avalada por el Gobierno del país contra el que se desarrolla la campaña. Madame Diplocat desempeñó su nuevo papel en el encuentro que mantuvo con el italiano Gianni Boquicchio, presidente de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, a quien engatusó con fake news tendenciosas sobre las virtudes atribuidas a los indultos exprés y las reformas atenuantes del Código Penal (LV, 6/6). O sea que al hacer ostentación de esta andanada de medidas revisionistas impugnadas por el Tribunal Supremo, confirmó tácitamente las patrañas del viejo Diplocat de la Generalitat secesionista sobre la naturaleza política e injusta de las sanciones dictadas con todas las garantías legales. Sanciones que Frankenstein va a anular alevosamente.

Isabel García Pagan hurga en este giro de 180 grados y en la consiguiente retractación de los argumentos legalistas hasta hoy vigentes, en la que incurre el nuevo Diplocat monclovita ("Indultos, el poder y la fuerza", LV, 7/6):

Cuentos chinos. El aparato de propaganda de la conjura antiespañola montó un mosaico pseudojurídico con fragmentos de un informe preliminar de la Comisión de los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Pero, como reconoce a regañadientes Antoni Puigverd ("Desbloquear mundos paralelos", LV, 7/6), dicho informe indica

Y si bien a continuación el informe toma partido por las medidas de gracia, lo cierto es que aún no ha sido aprobado por el Consejo de Europa, a lo cual se añade el hecho de que los reos han contado con abogados defensores de élite, en los cuales se invirtió una parte de las sumas astronómicas de dinero que ha derrochado el Diplocat en la ofensiva independentista.

Esta es la situación actual. España padece un Gobierno que ha asumido las funciones que hasta ahora desempeñaba, sin éxito, el Diplocat, y que consistían en estrechar vínculos entre la república ficticia catalana y los países realmente existentes, y en despertar corrientes de simpatía hacia los presos y fugitivos por delitos contra la Constitución. Madame Diplocat se ocupa ahora de estos menesteres espurios.

Entretanto, los sediciosos perseveran en sus desafueros. Emplean el diálogo que les ofrece un interlocutor entreguista para repetir las amenazas y los chantajes de siempre. Amnistía, autodeterminación, independencia. El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, representa el ala paleolítica en este equipo de neandertales. Entrevistado por La Vanguardia (6/6) sentenció, refiriéndose a los indultos:

Si los quieren hacer, que los hagan. Será bueno para los presos y sus familias. Pero solo resuelven nueve casos, no el conflicto entre Cataluña y España. La única manera de resolverlo es reconocer que Cataluña es un sujeto político, acabar con la represión, y la amnistía, que resuelve también el exilio. (…) Y en este proceso, Puigdemont no es el problema, es la solución. Si no se soluciona el problema del exilio será muy difícil que podamos llegar a una solución global del conflicto. Siempre tendremos un presidente legítimo en el exilio y eso queremos solucionarlo.