Zasca a Aragonès

El Tribunal de Cuentas ha hecho el balance de los fondos públicos que los parásitos de la consejería de asuntos exteriores de la Generalitat de Cataluña malversaron en la campaña de difamación contra España. Hoy asistimos a la cosecha de frutos de esa malversación en el plano internacional, que el agitprop sectario sazona a su gusto para crear un ambiente favorable a la operación supremacista y su eslabón sanchicomunista.

Fanfarronea Enric Juliana, llevando agua para el molino que riega a su periódico ("La batalla está perdida en Europa", LV, 1/7): "La mayoría de los Gobiernos de la UE ven bien los indultos. Populares y liberales europeos los valoran positivamente. En Alemania, el apoyo es sustantivo". ¿De dónde sacó esta información? ¿Qué fuentes lo confirman?

Quien desmiente estas fake news es nada menos que la nueva titular del ente malversador, Victoria Alsina, consellera de Acció Exterior i Govern Obert. Entrevistada en La Vanguardia (4/7), empieza por confesar que si la investigación del Tribunal de Cuentas "continuara más allá del 2017 me cogería como delegada en Estados Unidos y Canadá, donde restituí la delegación después del 155". Y a continuación demuele la patraña de Juliana: indagada sobre el hecho de que "hace una década que en la UE no reciben al presidente de la Generalitat", responde:

El club de Estados es muy conservador y la tentación es colocar la cuestión catalana en la carpeta de asuntos internos. Siempre están por el statu quo y la no injerencia. Pero eso no quiere decir que no escuchen.