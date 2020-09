Sánchez se encuentra en una situación en la que, en cualquier régimen parlamentario que no fuera el español, su Gobierno caería. Así suele ocurrir cuando un primer ministro pierde el apoyo de algunos de los partidos que lo auparon al poder, dejándolo en minoría, incapaz de sacar adelante ninguna ley. La caída es inevitable cuando la norma que el presidente del Consejo no consigue que le aprueben es la de los Presupuestos Generales. Para evitarlo, el editorialista de El País da la consigna que los medios de comunicación controlados por el Gobierno, incluidas las televisiones, tienen que difundir. El punto de partida es que en la práctica no hay alternativa al Gobierno de coalición del PSOE con Podemos. Y Ciudadanos hace muy bien en mostrarse dispuesto a apoyar los Presupuestos porque eso le dará una influencia muy superior a la que le correspondería normalmente con sus diez escaños. El PP debería imitar su ejemplo en eso y en otras cosas, como en las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, imposibles de llevar a cabo sin ellos.

Esta argumentación la resume Sánchez en su constante apelación al PP para que "arrime el hombro". Todo es consecuencia de la imposibilidad de asumir el precio cada vez más alto que Esquerra exige a cambio de su apoyo. El kilo de diputado independentista se ha puesto por las nubes debido a la proximidad de las elecciones catalanas, a las que Esquerra no puede acudir ataviado con el capirote de esbirro del Gobierno opresor de Madrid. Por su parte, Sánchez no quiere asumir el coste electoral que tendría aceptar las exorbitantes exigencias de la Esquerra. De manera que, dado que PSOE, Podemos y Ciudadanos apenas llegan a 165 escaños, y ni siquiera con los 6 del PNV se alcanza la mayoría absoluta, hace falta que el PP "arrime el hombro" y permita a Sánchez sacar sus presupuestos para librarle de la vergüenza de gobernar con los de Montoro, como lleva haciendo desde 2018.

Ahora, si la solución pasa por que el PP apoye los presupuestos de Sánchez, ¿para qué hacen falta Podemos y Ciudadanos? PSOE y PP suman una mayoría sobradamente holgada. Entonces, claro que hay alternativas a la coalición del PSOE con Podemos. El PSOE puede gobernar en solitario con el apoyo externo del PP o en coalición con éste. Otra cosa es que ninguno de los dos partidos las quiera por motivos electorales.

El caso es que el PP está recibiendo fuertes presiones para que ayude a Sánchez a salir del trance gratis et amore. Sin embargo, en Génova se resisten demandando la expulsión de Podemos del Gobierno como condición previa para negociar, que es lo mínimo que debe exigir. Naturalmente, la reunión de Sánchez este lunes con los grandes empresarios españoles en la Casa de América tenía como único objetivo pedirles que incrementen la presión sobre Casado a tal efecto. Así que la cuestión ha quedado reducida a si Casado aguantará o no. La destitución de Álvarez de Toledo augura lo peor, pero ya veremos.