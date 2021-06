El error de recurrir

PP y Vox han anunciado que recurrirán los indultos. Sin embargo, ocurre que en España la inadmisión de un recurso o la desestimación del mismo hacen que la opinión pública vea el acto impugnado, no como meramente legal, sino como totalmente legítimo. Véase si no lo ocurrido con la financiación que potencias extranjeras han hecho de Podemos. Cuando los tribunales no encontraron que se hubiera probado suficientemente nada punible, la conclusión fue que nada había de inmoral en que Podemos fuera deudo de Venezuela e Irán. Y una cosa es que no se haya probado un delito o una infracción y otra muy distinta que recibir dinero de una dictadura comunista y una teocracia islámica filoterrorista sea legítimo. Cada vez que alguien intentó afear el origen de su financiación a Pablo Iglesias, éste salía con el "aval" de los tribunales.

En el caso de los indultos es perfectamente previsible lo que va a ocurrir. Lo más probable es que el que se propone plantear el PP se inadmita por carecer de legitimidad, al no haber sido parte en el proceso. Y aunque se admitiera sufriría el mismo destino que el de Vox, que sí ha sido parte, y que no es otro que el de la desestimación. Recuérdese que la Sala que verá el recurso no será la Segunda, la de lo Penal, que es la que condenó a los golpistas catalanes, sino la Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, que, salvo opinión mejor fundada, sólo revisará el cumplimiento de los requisitos formales que exige la ley de 1870. Y seguro que se han cumplido, pues ya habrá tenido buen cuidado el ministro de Justicia de que así sea, pues los linces de la oposición anunciaron urbi et orbi su propósito de recurrir. Ni siquiera tuvieron la picardía de callarse para dar ocasión a que el Gobierno, con su habitual torpeza, cometiera algún error que pudiera fundamentar un recurso.

Cuando finalmente ocurra lo que tan fácil es de prever, es igualmente sencillo imaginar el titular de El País: "El Tribunal Supremo avala los indultos a los presos del procés". Y a buena parte de la sociedad española le parecerá que, después de todo, lo de los indultos no estaba tan mal. Evidentemente, el titular será falso, porque que el Tribunal Supremo considere que se han cumplido las formas exigibles no supone "avalar" nada, pero ésa es la impresión que impunemente se transmitirá.

Los indultos son una felonía perpetrada por el Gobierno de Sánchez, donde hay tres jueces a los que Dios confunda de por vida. Pero eso no los hace automáticamente ilegales. Y estaría cometiendo prevaricación el tribunal que los anulara sin otras consideraciones que las jurídicas. La oposición debería destacar con algo más de ingenio del que demuestra la inmoralidad del hecho, su inutilidad para lograr la supuesta concordia a la que aspira, las razones que le han impulsado a darlo, que van desde comprar el voto de la Esquerra hasta conservar el apoyo del PSC y reclutar para la misión de deslegitimarlos a cuantos más sectores de la sociedad española, mejor. Pero recurrirlos para perder y que su legalidad se traduzca en legitimidad es un error mayúsculo.