Emilio Campmany

El País, alarde de moderación y órgano eterno del centrismo reformista, alabó en su editorial de este jueves la decisión del partido de Macron de estrechar lazos con fuerzas europeístas socialdemócratas como el PSOE. De paso, hace oscilar el botafumeiro haciéndole describir amplios arcos para adular a nuestro presidente del Gobierno. Luego le arrea un palo a Ciudadanos, antiguo favorito de Macron, por haber abandonado la senda de la moderación y el europeísmo al haberse alejado precisamente del PSOE de Sánchez.

Esta mercancía hecha de halagos y adulaciones a la par que de recriminaciones y denuestos podría tener alguna venta si hubiera algo de verdad en el renovado centrismo del PSOE. El editorialista no se ha limitado a olvidar la centenaria historia del PSOE, que no ha sido en absoluto un prodigio de moderación, da igual que se recuerde al Largo Caballero o al de Rodríguez Zapatero. Se ha olvidado también de leer las noticias que publica su periódico este jueves. Porque este jueves, con el editorial todavía chorreando almíbar, publica el mismo periódico la noticia que da cuenta del pacto al que el PSOE ha llegado con Bildu. El acuerdo alcanzado obliga a la formación filoetarra a votar en la Diputación Permanente los reales decretos leyes con los que el PSOE, en una demostración de lo muy moderado que es, ha soslayado el trámite parlamentario de importantes leyes bajo el pretexto de una urgencia que no existe. A cambio, el partido de Otegui, ese otro asombro de moderación y europeísmo, obtiene para su región el traspaso de competencias pendientes.

Todo esto ocurre a la vez que sabemos que los partidos de centro que son Esquerra Republicana y Bildu han llegado a un acuerdo para formar grupo parlamentario tras las elecciones del 28 de abril. Entre líneas, se lee el propósito de garantizar al también moderado Sánchez la conservación de la presidencia del Gobierno a cambio del reconocimiento a largo plazo del derecho de autodeterminación. Como se ve, no hay en todo esto más que buenas noticias de las que congratularse, y El País hace muy bien en destacarlas, porque la defensa de Europa necesita del discreto baluarte europeísta que es Sánchez.

Da toda la impresión de que a Macron le pasa lo mismo que a Valls, que, como antiguos socialistas que son, creen que la derecha es toda ella extrema y que la izquierda siempre es, por definición, moderada. Que estos dos franceses sean miopes y no haya en ellos mala intención es improbable, pero posible. Ahora, el diario independiente de la mañana sabe muy bien de lo que habla. ¿Quiere defender que el PSOE se alíe con lo peor del independentismo vasco y catalán además de apoyarse en la más rancia extrema izquierda de Europa? Que lo defienda. Lo que no puede hacer es, aprovechando la torpeza de Macron, disfrazar a Sánchez con un traje de moderación que nunca vistió. Que Macron lo crea no hace de Sánchez un centrista. Luego se quejan de las fake news mientras ellos no paran de divulgarlas.