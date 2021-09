Sueño de la razón

Pablo había tenido un día malísimo. La convención de su partido le estaba resultando muy dura. Y había cenado más de lo debido. Se metió en la cama exhausto. Le dio un beso en la mejilla a Isabel, que ya casi dormía, y cerró los ojos. A eso de las tres, su mente se zambulló en un extraño sueño. Estaba Pablo subido a la tribuna de oradores y se sorprendió diciendo a Sánchez:

Dice su señoría que quiere armonizar la fiscalidad de Madrid. Muy bien. Hágalo. ¿Por qué no lo hace? Yo se lo diré. Porque para hacerlo necesita que el Estado recupere las competencias sobre los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio. Pero no sólo las de Madrid, que eso su señoría no puede legalmente hacerlo. Tiene que arrebatárselas a todas. A usted le da igual cercenar las de Murcia o Galicia, o incluso las de Asturias o Valencia. Pero ¿cómo hará para mutilar las de Cataluña? ¿Cómo reaccionarían sus aliados? Ni siquiera explicándoles que es para jeringar a Madrid consentirán sus socios devolver nada de lo que un malhadado día recibieron.