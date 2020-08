Con Cuca en vez de Cayetana, ya sólo falta el bolso de Soraya

Casado ya no cree en Casado y el PP no cree en el PP como partido político sino como gestora de intereses municipales y regionales que, de vez en cuando, gestiona los del Estado. El PP no renuncia al Gobierno pero sí al Poder, que depende de las leyes y las ideas vigentes en una sociedad. En el Congreso, Casado no pone otra portavoz, cosa razonable si fuera igual o mejor que la anterior, sino una gestora de trámites parlamentarios.

Lo primero que ha hecho la oradora de Logroño -cuyo gran éxito no ha sido ser la alcaldesa más votada, como dice Casado, sino perder la alcaldía porque se empeñó en seguir- ha sido pedir a Sánchez que "cese" a Iglesias, forma de reforzarlo que pronto tendrá habilitada ventanilla telemática. El eco de tan audaz iniciativa, que interfiere varias investigaciones judiciales, ha sido nulo. Pero pronto tendrá ocasión de estrenar su talento. Dice que "hay que salir de las trincheras". Barrunto que ya tiene peluquero de Bildu.

En el escrache a Cayetana, porque eso estamos viendo por parte de los Teócratas del partido y sus 'hashsihins' mediáticos, que degrada de forma irreversible la imagen de Casado entre los liberales, no sé si pocos o muchos, pero los únicos que lo apoyamos, me sorprendió la colaboración de Martínez Almeida, a quien conocí tan devoto de Cayetana como Casado, hasta que un día lo elogió Felipe González y tras él toda la Izquierda para atacar a Díaz Ayuso. Como viperinamente señala Lucía Méndez, ya es el nº 3 del PP… como Gallardón. No sé si lamentará esta traición ética y estética, infame en un colchonero, como Gallardón de mayor, o heredará, por Cuco, el erial. Pero ser coartada de la purga interna del PP hunde su imagen. Y cuando le exijan devolver ese préstamo progre con intereses que no puede pagar, será el sayón opusdeísta en la quema de la bruja laica. Al tiempo.

Para Cuco Casado, el sustituto ideal de Cayetana era Marhuenda, que ya fue Secretario de Relaciones con las Cortes y se ha significado, no diré distinguido, por su ferocidad atacando a Cayetana por dos graves delitos: el público de haber sido destituida y el privado de haber dicho que La Sexta, del mismo grupo que La Razón, ataca el régimen constitucional siendo una concesión del Estado. "Palabras como puños", le reprocha Casado, sin duda comparándola con Ferreras y señora, tan delicados siempre al tratar al PP.

En cuanto al símbolo del partido, la gaviota o "rata del aire", en realidad charrán, también debería ser sustituido por el bolso de Soraya, al cabo la fiel imagen del PP que estalló: el cultivo de intereses personales y la abdicación de los deberes nacionales. También es lo último que vimos de Rajoy, que prefirió irse a beber y dejar en el Gobierno a Sánchez antes que convocar elecciones y que pudiera ganarlas Rivera. Hasta ahí podíamos llegar. Ana Pastor, eterna renovadora moderada, gestionará bien el bolso.

Los palmeros del PP, que los tiene, porque entran como cuota en las tertulias del duopolio golpista, defienden, al unísono con los palmeros del Gobierno y los portavoces de los partidos separatistas y comunistas, que la sustituta de Cayetana es una mujer que "trabaja mucho", y es "humilde". No lo será tanto cuando se atreve a sustituir a la que los mismos palmeros dicen que era brillante pero mala para el PP, ahora que lo ha dicho Casado.

También le dijo Casado a Cayetana que el PP "no debía entrar en la guerra cultural". Es lo contrario de lo que él dijo para llegar a presidente del PP. Pero el PP siempre entra en las batallas culturales. Lo que pasa es que, para no darlas, lo hace al lado de la Izquierda. Precisamente Cuca Gamarra fue la que defendió públicamente, contra Cayetana y Díaz Ayuso, que el PP debía ir a la manifestación del 8M y que iba a hacerlo con el lema que parece un título de Sofía Loren de los años 50: "Ante todo, mujer". Ni persona, ni ciudadana: mujer, sexo ante todo. Le sobra el voto.



En lo que no entró el PP fue en la batalla cultural entre el feminismo liberal y el totalitario o discriminatorio, también llamado feminazi, ni se enteró de que el 8M se planteaba una guerra abierta entre el feminismo discriminatorio del PSOE, el de la Ley de Violencia de Género, y el queer de Podemos. Eso discutían en la pancarta la vicepresidenta de Sánchez, la mujer de Iglesias y la mujer de Sánchez. Todas, también ante todo, "mujer de". Y todas infectadas. Las del PP iban al final del infectódromo y así no le tiraron orines como a las de Ciudadanos en el Orgullo, pero insistieron.

Cayetana, que por disciplina asistió al aquelarre "Ante todo mujer", sí entró de lleno en el debate fundamental: si el feminismo, cualquiera de ellos, puede atribuirse la representación de todas las mujeres, si el 8M las representaba a todas porque, como dijo Carmen Calvo, "les iba la vida". A muchas, efectivamente, les fue, porque se infectaron y murieron. El PP cuco sabía del peligro, aunque luego lo negara, pero fue al 8M. ¿A qué? Y Público editó un vídeo contra Cayetana que la reivindica. En él decía:

"No hay una ideología machista que decida someternos a las mujeres por el hecho de ser mujeres". "No somos bloques las mujeres. No somos un colectivo identitario. No todas pensamos lo mismo. No todas somos iguales. No todas sentimos lo mismo. No todas nos identificamos de la misma manera".

"En mi nombre no puede hablar nadie. No habla en mi nombre ni un hombre ni habla en mi nombre una mujer". "¿Por qué tiene que hablar Carmen Calvo en mi nombre o Irene Montero en mi nombre? ¿Porque yo nací con los mismos órganos que ella? ¿De verdad vamos a caer en eso?

"A mí que no me metan en un bloque monolítico granítico llamado "mujeres" y no me digan que tengo que pensar de una determinada manera".

"No nacemos víctimas. Porque la victimización es el primer paso al dominio y el sometimiento por parte de otros". "No son los machos los que han decidido que las mujeres somos las que tenemos niños, es algo llamado naturaleza".