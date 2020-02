Hace cuarenta años del estreno de The Blues Brothers, en Méjico Los hermanos Caraduras y aquí Granujas a todo ritmo, título ideal para la desternillante aventura de Jake Jim Belushi, que sale de la cárcel y, con su hermano Elwood, vuelve a ella tras pelearse con la Ley dos horas largas, en una de las mejores comedias musicales de todos los tiempos. Y como Madrid se ha convertido en el centro no sólo español sino europeo, junto a Londres, de un género hasta hace poco reservado a Broadway en Nueva York, desde Madrid llegó a Barcelona esta semana con su orquesta y coro el granuja alto para encontrarse con el granuja gordo y montar el lío.

Un musical más longevo que The Blues Brothers en Broadway es La bella y la bestia, donde los actores se pelean por el personaje de Light, el criado-candelabro que hace las más inverosímiles piruetas sin apagarse nunca. Sin duda inspirado por ese protagonismo del actor secundario, el productor del espectáculo de Barcelona, Iván Redondo, se reservó el mejor número: la inclinación de cabeza del granuja alto ante el gordo, el esguince cervical que lo ha convertido en meme con collarín y que resume muy bien el grotesco espectáculo: dos golfos, carne de prisión, uno en el papel de amo y otro de siervo, delinquiendo y huyendo de la Ley a toda velocidad. En la película, Belushi acaba interpretando El rock de la cárcel entre rejas. En Barcelona, sucede al revés: los delincuentes salen libres mientras los de Madrid caravanean, que así llaman en Méjico al saludo reverencial.

Cuatro delincuentes para un delito

Lo perpetrado por la Famiglia Sánchez en Barcelona se sitúa en su totalidad dentro del ámbito delictivo. El Presidente de la Anti-España, porque el odio a España y su afán en destruirla es lo único que une a todos los partidos, partidas, bandas y facinerosos sueltos que lo llevaron al Poder, ha ofrecido al delincuente inhabilitado Torra, que representa al delincuente huído de la Justicia Puigdemont, cosas que no puede ofrecer sin delinquir, porque afectan a la soberanía nacional, y lo hace para servir a su socio, el delincuente Junqueras, condenado a trece de años de cárcel por su decisiva participación en el golpe de Estado separatista del 1 de Octubre de 2017.

Estos cuatro delincuentes están en distinto grado de ejecución, juicio y condena -Junqueras, condenado por sedición; Puigdemont, en caza y captura por lo mismo; Torra, inhabilitado por desobediencia; y Sánchez va a ser denunciado por la Oposición por prevaricación, malversación de fondos, perjurio y varios atentados contra el orden constitucional, en grado de tentativa o consumados. Puede ir al banquillo y quizás a la cárcel.

Pero los cuatro comparten en el fondo un mismo delito: atentan contra la integridad nacional y la soberanía del pueblo español, de la que, como dice la Constitución, "emanan todos los poderes del Estado". Los cuatro han participado o participan, han encubierto o encubren el Golpe de Estado de 2017, a cuya resurrección dedica el Gobierno todo su esfuerzo. Y no hay una forma más descarada de sumarse al golpe que el documento que entregó Sánchez a Torra cuyo mero título es, en sí mismo, un delito de alta traición: "Abrir vías de negociación y diálogo sobre el futuro de Cataluña".

44 promesas que son 44 delitos

Sánchez promete en ese bodrio delictivo y delictuoso 44 cosas que no debe prometer porque legalmente no puede: negociar el futuro de una parte de España al margen del resto, negociar de igual a igual con esa parte de España, entregar una enorme cantidad de fondos públicos que detrae de las zonas más necesitadas, habilitar las selecciones deportivas catalanas ya denegadas por el Tribunal Constitucional; y "blindar" competencias que colocarían a la media Cataluña separatista, que discrimina a la otra media leal a la Constitución, al margen de las leyes del Estado, en situación de claro privilegio sobre otras regiones y de superioridad de unos ciudadanos sobre otros, tanto dentro de Cataluña como dentro del conjunto de España. Y quieren acostumbrarnos a ver como normal lo inaceptable: que la Ley obedezca a Sánchez y no Sánchez a la Ley.

Sánchez no puede negociar amnistías ni trato alguno que suponga negar derechos civiles a parte de los españoles, y menos aún a todos ellos. Y eso es lo que propone ese documento, que es un monumento al delito. Además de asumir el vocabulario golpista y de ponerse al mismo nivel que lo que representa Torra, una Generalidad sublevada contra la Constitución, Sánchez crea una instancia ilegal, la Mesa de Partidos, en la que atribuye a esos partidos la capacidad que no tienen ni pueden tener jamás para decidir por todos los españoles, al margen de las Cortes y del parlamento regional. No hay una sola frase o un solo propósito explícito, no digamos implícito, que no sea ilegal, ilegítimo, delictivo y delictuoso. Y llevaría a delinquir, por el interés personal de Sánchez y particular del Gobierno y sus socios, a los funcionarios del Estado, casi tres millones con los empleados públicos.

Una estrategia que puede salir mal

La sumisión cervical de Redondo ante el catanazi que dice que los que hablamos español usamos "la lengua de las bestias salvajes", hay que sumar la improvisación en la traición, que no asegura su éxito, que queda a merced de la relación cainita entre la Esquerra y los Cocomochos, que son los herederos políticos legítimos de los cuarenta mil ladrones de Alí Pujol. Como se trata de forjar el tercer Tripartito -Esquerra, PSC y comunistas-, conviene recordar lo que pasó en el segundo, cuando Esquerra entregó la Generalidad a Montilla antes que a Artur Mas, con los comunistas de Iniciativa como convidado de piedra.

Entonces, el pinyol de los Pujol, la segunda generación de niñatos convergentes cuyo jefe técnico era Mas; los Madí, Oriol Pujol, Homs y compañía, rompieron con ERC, se pasaron al separatismo descarado y empezaron a organizar la base institucional de la proclamación del Estado Catalán, obviamente republicano. La Telaraña (Ariel), formidable libro de Juan Pablo Cardenal que se presentará este martes en esRadio, describe con todo detalle e implacable minuciosidad contable la asombrosa máquina de propaganda, que, a partir de un grupo de fanáticos y gracias a una ingente cantidad de dinero público dedicado a la subversión, alzó el separatismo para deslegitimar a España y preparar el reconocimiento exterior del nuevo Estado. No la creó el catalanismo radical de izquierdas, sino el de derechas, aunque ambos sean igualmente racistas, xenófobos y anticatalanes. Los dos odian y querrían fumigar a todos los españoles y a más de la mitad de sus convecinos, que comparten "el idioma de las bestias salvajes", según Torra.

La granujada de Torra a Sánchez

Dentro de la horda catanazi existen, pues, dos tribus enfrentadas: los rufianes y los cocomochos, los del Preso Gordo y los del Forajido Flaco, los que han pactado con PSOE y Podemos y los que serían expulsados del Poder en Cataluña si el tercer tripartito presidido por ERC saliera adelante. Ayer, el fugitivo de Waterloo empezó su particular campaña electoral, con TV3 en su mano mientras Torra conserve, fuera de la Ley, la Generalidad. Cree que le darán la vuelta a las encuestas como ya hicieron la última vez: presentando a ERC como socio del Estado opresor y a ellos como el único obstáculo real al aplazamiento sine die del referéndum y la independencia.

Esto significa que la granujada de Sánchez ha quedado neutralizada por la granujada de Torra, que se ha apropiado de lo conseguido por ERC y tiene en su mano torear, estoquear y apuntillar el proceso dentro del procés puesto en marcha por el Gobierno genuflexo de Sánchez, Iglesias y demás. Estos Yellow Brothers, como los Blues Brothers, jamás debieron salir de la cárcel. Y puede que Sánchez acabe acompañándolos en su vuelta al trullo. Soñar es gratis.