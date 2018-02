Todo empezó cuando Irene Montero, pareja del Gran Macho Alfa de la Izquierda del siglo XXI, Pablo Iglesias, rindió inconsciente homenaje a Carmen Romero, esposa del Gran Macho Alfa de la Izquierda del siglo XX, Felipe González, que fue la primera en arremeter contra la gramática cuando su marido se la quitó de encima poniéndola en las listas al Congreso por Cádiz y ella se dirigió a los "jóvenes y jóvenas", que la oyeron atónitos. Se pensó en una broma cuartelera, oída tal vez al honrado militar franquista que fue su padre, pero no: iba en serio. Se inauguró así la identificación del feminismo de cuota y analfabetismo de género, rematada por Bibiana Aído, típica iletrada de la segunda generación sociata, que dijo que el Gobierno tenía "miembros y miembras". Y Alfonso Guerra advirtió: "a este paso acabaremos diciendo portavoces y portavozas". Y así ha sido: esta semana, con la premeditación de Romero y la enciclopédica ignorancia de Aído, Montero ha desautorizado la página oficial podemita que la titula "portavoz" de su partido en el Congreso y se ha proclamado "portavoza".

En su auxilio acudieron la bachillera -no pasó de ahí- Adriana Lastra y Margarita Robles, que quiere meter en la cárcel a Stanley G. Payne y a cuantos digamos, por ejemplo, que había menos analfabetos al terminar el bachillerato en el franquismo que en la España actual. Lo malo es que es verdad. Y Lastra lo prueba: nadie debería salir de la escuela desconociendo el género neutro. Lo de Robles es peor: ha orbitado del ejemplo de Clara Campoamor al de Margarita Nelken, musa de la masacre de Paracuellos. A este paso, asesorada por su rival en el Ministerio de Belloch Fernández de la Vega, acabará poniéndoles una calle a las Envenenadoras de Valencia.

Iglesias se declara "víctima de la educación"

Pero hace tiempo que en Podemos rige la Ley de Murphy y la tostada cae siempre al suelo del lado de la mantequilla. Estaba el novio, o lo que sea, de la flamante portavoza en TVE y ya se sabe que Pablenin en televisión es incapaz de resistir la tentación de dar clase a todos sobre cualquier cosa. No es que sepa, es tiene que presumir de lo que sabe, por poco que sea. Y dijo que él "no usaba esa palabra" –portavoza- porque "le suena raro". La razón es que el pobrecillo es "una víctima de la educación" y "de lo que nos han enseñado". Claro que si presume de aquello que lamenta y dice que lo que le enseñaron todas esas mujeres de su familia que lo diseñaron es materia desechable, barrunto que tendrá problemas en casa. Sobre todo con mamá, la elegante ("viste muy bien", le explicó a Joana Ortega en La Vanguardia) abogada de Comisiones Obreras. Y añadió una defensa manspreading de su novia. Montero, dijo, es "un ejemplo haciendo Oposición; bienvenidas las mujeres que se empoderan en política, utilicen las palabras que utilicen". Con la típica proyección leninista, acusó a los demás de lo que él piensa : "A algunos señores les ofende mucho ese término porque les molesta que las mujeres hagan política en cargos de máxima responsabilidad, que haya mujeres empresarias, todos esos señores, y también me incluyo, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que las mujeres son el futuro de este país".

¿Se refería a las mujeres importantes del PP, ayer Aguirre, Rudi y Loyola; hoy Soraya, Cospedal, Báñez y Tejerina? La Izquierda tiende a colocar mediocridades en el Gobierno, cuando no francas nulidades. Pero por si alguien no advertía el exhibicionismo moral, Iglesias se mostró aún más condescendiente y paternalista y utilizó el verbo "visibilizar", favorito del feminismo de cuota: "es muy positivo que ejemplos como ese sirvan para visibilizar que hay cosas que tienen que cambiar en el lenguaje".

Por ejemplo, podríamos llamarle lenguaja. Y a Pablo, Povla Ijlesios. En cuanto a Irene, la han llamado Irina Montura, alta carga de Podemas y otras cosas que por su resuelta obscenidad evitaremos reproducir. Pero algo debería haber aprendido la infatuada portavoza bolquivoche: si cambias a tu antojo las vocales y revuelves las consonantes, luego no te quejes de que te llaman de todo, por su orden o al revés. Tú empezaste, le dirán.

La columna de la repudiada

Pero lo malo de hozar en el cliché, como hace Gilesias, es que tires piedras contra tu tejado y en vez de retratar una costumbre social repelente, te retratates tú como repelente ejemplo social de lo mismo que denuncias. ¡Mira que hablar de visibilizar cuando Pablo e Irene han invisibilizado a Tania Sánchez, colocándola tras una columna del Congreso para que nadie la vea aplaudiendo o censurando a su sucesora en los favores de Pablenin.

Nadie duda de que la actual portavoz del grupo parlamentario haya alcanzado el mejor puesto por ser la más destacada oradora, la de mejor formación intelectual y la más experimentada en leyes y reglamentos. En realidad, no sabemos por qué Pablo no enmienda la mala educación recibida y entrega el partido a una mujer, porque suyo es el futuro, por qué no la designa Lideresa Máxima, Secretaria Generala y Gran Timonela de la Revoluciona. Pero como la gente es muy mala y no le pasa una al caudillo morado debería evitar las malas interpretaciones y acallar rumores malintencionados. Sería un formidable ejemplo de camaradería comunista ver a Tania aplaudir con fervor a Irene, y, junto al difunto Errejón, hacer signos de asentimiento ante sus brillantísimas actuaciones parlamentarias.

La Reacción dirá que le han puesto un burka de estuco y que Ireno -¿o Pabla?- no acepta que la televisión saque un plano de Tania haciendo gestos de burla o desaprobación a Irene; o peor aún: que el Macho Alfa no tolera que una Hembra Alfa pero Beta humille a la Hembra Beta pero Alfa. Y esa especie no sólo la pondrán en circulación las hordas azules y naranjas sino los socialfascistas del PSOE, que guardan siempre el puñal traicionero. Antes de que surja un movimiento al estilo Tabarnia pidiendo una "prueba de vida" de la diputada Sánchez o se garabatee "Free Tania!" en los retretes del Congreso –temo que eso ya ha empezado- Pablirene debería mostrarse en público con la imputada de Rivas-Vaciamadrid y sacarla del ostracismo visual colocándola al lado mismo de la camarada sucesora. Se ahorrarían dimes y diretes; y no se resucitaría la foto de Ambos mirando con odio a la Ex-Una mientras baja la alfombrada escalera del hemiciclo.

La invisibilidad de Catalunya Caixa

No es el único caso de invisibilidad chocante. Narcís Serra, que fue Vicepresidente del Gobierno con González y era favorito para la sucesión hasta que tuvo que dimitir por el escándalo de las escuchas telefónicas al Rey y otros personajes del Reino, además de usar fondos públicos para espiar a particulares (por ejemplo, Mario Conde y el "Informe Crillon") se atrincheró en la presidencia de Catalunya Caixa, genialmente bautizada por Tomás Cuesta como "La Caixa B", porque no era "La Caixa" y porque proporcionaba el dinero B o negro a todos los partidos políticos catalanes. Pues bien, este jueves se ha sabido que el próximo día 20 de Febrero tendrá que comparecer como imputado por un "agujero" de 720 millones de euros. Y con él, toda la cúpula de la entidad. Y no es Bankia; es muchísimo peor.

Sin embargo, como todos los escándalos en Cataluña, un velo de silencio ha cubierto las fechorías en La Caixa B mientras todos los focos iluminaban hasta los delitos que no lo eran –como las tarjetas black- en el caso de la antigua Cajamadrid, incluida por MAFO en el tinglado Bankia. Esa bula sobre la corrupción nacionalista, esa invisibilidad buscada de los delincuentes catalanes de alto bordo es lo contrario de la de Tania Sánchez, pero nos lleva a lo mismo: ¿Por qué tanta gente es "invisibilizada" sin que a nadie le importe su estado, sea el de repudiada o el de protegido? ¿Y no sería estupendo que, para evitar acusaciones de crueldad sentimental, el propio Pablo Iglesias, el "invisibilizador" de Tania, la sacara de detrás de la columna y le permitiera preguntar por la "invisibilidad" de Narcís Serra?