Federico Jiménez Losantos

Mientras las izquierdas discuten cómo mantenerse en el Gobierno, las derechas debaten sobre cómo seguir en la Oposición: este es el resumen de la situación política española en Septiembre de 2019, tras el fracaso de la investidura de Sánchez y a dos semanas de nuevas Elecciones Generales.

El forcejeo en la izquierda de PSOE y Podemos es escandalosamente visible y motivo de burla en la derecha. Pero hay un cambio que no comentan y no admite bromas: algo habrá pasado para que Sánchez ya no quiera formar Gobierno con Iglesias, como cuando le ofreció tres ministerios y una Vicepresidencia para su culta señora, esa feminista a lo Evita, que, como cantaban en el Congreso las harkas de Iglesias y Sánchez en la recepción al Evito de Cristina Kirchner, vive. Recuérdese que la señora y cómplice del Dioni de la Pampa sólo se salvó de la cárcel por corrupción gracias al aforamiento. Y ha logrado evitar a la Justicia y asegurado su impunidad pese a ser sospechosísima de asesinar al fiscal Nisman para evitar su imputación como cómplice en la masacre de la AMIA, organizada en la embajada de Irán. ¡Y esta Izquierda infame celebrando en las Cortes que vuelve!

La riña por el liderazgo de la Oposición

Lo que no discuten PSOE y Podemos es cómo ir a la Oposición si fracasaban sus negociaciones. "Salvo el Poder, todo es ilusión", reza el himno de Sendero Luminoso y esa es la doctrina inalterable de la izquierda. Que la Derecha discuta quién manda en la Oposición; la Izquierda debate quién manda en Moncloa. Hasta Iglesias se apartó del Gobierno y sofrenó su inmenso orgullo para entrar en él a través de la vía conyugal y partidista. ¿Alguien imagina una actitud parecida en Casado, Rivera o Abascal para abandonar las filas de la Oposición y crear una alternativa de Gobierno? No. Por la sencilla razón de que siguen y piensan seguir enfrascados en decidir quién es el líder de la la Oposición a Sánchez, no cómo derrotarlo. Eso, lo dejan para la próxima ocasión. Son jóvenes, pueden esperar a que sus rivales se desgasten y perezcan en las urnas. Las veces que hagan falta.

Pero la próxima ocasión llega en dos meses. La última ya pasó y no se cumplieron las predicciones de ninguno de los partidos. Ciudadanos fue el más estrepitoso, cuando aseguró que la Banda de Sánchez estaba en la Habitación del Pánico, justo al lado, rematando el acuerdo con Podemos y los separatistas para el día siguiente. Llegó el día siguiente y no hubo acuerdo, pero Rivera no explicó su fallo. Se fue de vacaciones; y mes y medio después ha vuelto despreciando a Vox y atacando al PP, con los que acababa de formar Gobierno en Murcia y Madrid sólo dos semanas antes.

También falló el PP, que estaba seguro de que habría acuerdo, pero, más prudente, Casado prefirió no desgastarse discutiéndolo. Sin embargo, para explicar su error, menos estrepitoso pero idéntico al de Rivera, no ha dado ninguna explicación. Salió del paso ofreciendo una fórmula electoral, España Suma, a los partidos del centro-derecha, rechazada, como comenté aquí la semana pasada, por Ciudadanos y Vox… y también por una parte significativa del PP.

"España Suma", ¿sólo propaganda?

Cayetana Álvarez de Toledo, que explicó España Suma como lo más "generoso y patriótico" que cabe hacer ante la continuidad del pacto de comunistas, socialistas y separatistas, no dejó pasar la ocasión en su debut parlamentario para provocar a Vox a cuenta de Salvini, provocación en que cayó. Pero ¿es creíble un España suma que empieza por hacerle ascos a Vox? No lo parece. Feijóo, que no se arriesgó a presentarse a presidir el PP, pero sigue dispuesto a sabotear a Casado, que corrió el riesgo y ganó, dijo que España Suma, en Galicia, ya existe y es el PP. Nadie lo diría viendo los diputados de Ciudadanos por las provincias gallegas ni los votos de Vox, pero el sabotaje estaba claro, aunque, a la luz de las encuestas, el PP puede perder Galicia en un año si no refuerza con alianzas su propuesta electoral.

Más grotesco y más significativo, fue el irredimible Maroto, que, tras perder en el País Vasco todos los diputados, no sólo dijo en ABC que a los votantes del PP les daría miedo votar a unas siglas incluyendo a Vox, sino que la propuesta no había sido discutida en los órganos del partido, en los que al parecer todavía mandan más los ruinosos sorayos que Pablo Casado. Los únicos que han defendido España Suma han sido Bonilla y Ayuso, los más importantes en el poder territorial del PP, muy por encima de Feijóo. Sin embargo, el desprecio de Ciudadanos y de Vox, parece que ha sido suficientes para quedar bien ante los electores y poder echarle la culpa a Rivera y Abascal de una victoria de la Izquierda a la que se han resignado.

Tiene razón, por tanto, Abascal, cuando dice que España Suma es o parece ser una operación propagandística. Pero es evidente que ni todo el PP la ve como propaganda ni los votantes de Vox la desprecian. En una reciente encuesta de El Español, el 90% de los que votaron a Abascal quiere no sólo un acuerdo poselectoral con el PP, sino ir juntos ya a estas elecciones, con o sin Ciudadanos. Y si esa propaganda es tan bien recibida entre los votantes, ¿por qué no la hace suya Vox, vistas las dudas internas del PP, y, si falla, se queda él con la cosecha propagandística? ¿Por qué tras un verano de pactos le conviene un otoño de principios?

Vox ha tenido en ese ámbito dos éxitos: uno, reconocido, el plante a los ayatolás iraníes que humillaban a las diputadas del Congreso; y otro, apenas comentado y que tiene, a mi juicio, más valor: la negativa a apoyar el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid "contra la violencia machista", por ser un término izquierdista que condena por principio a todos los hombres y ritualiza la propaganda sexista y discriminadora de la izquierda. Esos dos valiosos hechos han tenido lugar en las instituciones representativas, en las que Vox defiende la legalidad constitucional y la Monarquía parlamentaria.

El "Plus Ultra" de Vox, un curioso riesgo

Pese a caer en la trampita del PP durante el debate del Open Arms, es evidente que Abascal se ha revelado como un sólido parlamentario. De ahí mi sorpresa ante la vuelta a la opción de las movilizaciones de masas que supone el acto de Vista Alegre, con el sorprendente emblema "Plus Ultra". Reconozco que a mí me gusta, porque recuerda la refundación última de España, hace medio milenio, y la gigantesca, universal hazaña americana. Pero, dada la pérdida del latín, el lema se traducirá, y ya se encargarán de ello La Sexta y demás, como "ser ultra es un plus" o "vale más ser un ultra", precisamente cuando el punto flaco de la izquierda es la pérdida del miedo a Vox, sobre todo tras pactar con PP y Cs en Andalucía, Murcia y Madrid.

¿Por qué arriesga sin necesidad Abascal, provocando a la Izquierda? ¿Piensa que el miedo inducido por la izquierda hace meses pudo darle votos? ¿O trata de asegurar la continuidad del partido, aunque sea a la baja, porque su batalla no es contra la Izquierda sino contra Cs y el PP? Me temo lo segundo, que además coincide con la estrategia del enemigo. En todo caso, parece muy meditado: tras demostrar seriedad, recuperar un tono antisistema, como si PP y Cs fueran equiparables a PSOE y Podemos. Ha dicho Espinosa que PP y Cs estaban prestos a unirse a PSOE, Podemos y los separatistas tras las elecciones. Será disparate, pero no improvisación.

En realidad, da la impresión de que la Derecha en general seguía pensando que puede haber pacto de última hora Sánchez-Iglesias, pero que ante la evidencia de que lo normal es que no lo haya, corren a improvisar para, al menos, conservar los resultados de hace unos meses. Abascal, volviendo a las plazas de toros; Rivera, insistiendo en heredar al PP; y Casado, a verlas venir y a esperar el cansancio del votante de Vox y Cs. Pero los tres juegan a ver quién mandará en la Oposición a Sánchez, cuya victoria no discuten. Socialistas, comunistas y separatistas juegan a ver quién la aprovechará mejor, entre el disfrute del Poder y el jaque al Estado. Nuestra Nación, España, ni suma ni resta. La han borrado de la Aritmética.