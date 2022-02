Casado, Teodoro y Carromero deben ser expulsados de inmediato del PP

Esta madrugada publicaba El Mundo los detalles que faltaban para que el PP expulse de inmediato a su presidente, a su secretario general, a su matón Carromero, y al alcalde de Madrid si no aclara, y es difícil, las sombras que lo cercan. Deberían también irse sin necesidad de echarlos, Andrea Lévy, responsable de garantías del PP, que se las negó a Ayuso mientras adulaba a Casado, los socios del golpe genovés en el Gobierno de Madrid, con López al frente, y los diputados, entregar su acta. Y dejo para otro momento a los azcones que ahora se dirán chantajeados por Génova.

Los datos, incompletos, pero más que suficientes, se resumen en que Teodoro y su jefe de gabinete Pablete Cano, encargaron a Carromero investigar los datos de la Agencia Tributaria, obviamente filtrados desde Moncloa, para disimular un delito de revelación de secretos por parte del Ministerio de Hacienda. Teodoro y Casado agravaron ese delito al acusar de corrupción, sin prueba alguna, por radio y televisión, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo empeoraron al ofrecer el cierre del expediente que, a sus órdenes, le había abierto Andrea Lévy, si asumía que nunca la espiaron. Es decir, que mintió cuando lo denunció. Pero Ayuso no mentía. Ellos, sí. Por eso, ya que no se quieren ir, y aunque se vayan, deben ser expulsados. Al capone no puede estar al frente de la policía de Chicago.

La vía de iniquidades de Pablo Casado

De las tres puñaladas que Casado ha infligido a tres símbolos de la resistencia a Sánchez, Cayetana, Abascal y Ayuso, la tercera y última propinada personalmente ante Carlos Herrera, ha sido la más ruin, y la que mejor refleja la auténtica faz del todavía presidente del PP. Baste esta frase:

"Mientras morían en España 700 personas al día se firmaba una venta de mascarillas contratando con tu hermano para recibir 300.000 euros de beneficios". (…) "su información es que la comisión es de 286.000 euros", (…) un importe lo suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias".

¿A quién acusa de corrupción Casado?

Recordemos a quién acusa Casado de corrupta y de indiferente a la muerte de tantas personas: a la dirigente del PP que, durante la pandemia, hizo frente al Gobierno y a la traición de su partido para crear el Ifema y el Zendal, a la que consiguió mascarillas y material sanitario al mejor precio cuando el Gobierno gastó una millonada en material chino que hubo que tirar, a la que salvó la economía de la Comunidad frente al cerrojazo de Sánchez, a la que se convirtió en símbolo mundial de esa lucha contra la irracionalidad, a la que tras luchar un año contra Sánchez, Illa y Aguado convocó elecciones tras la moción de censura en Murcia que Casado y su rucio no impidieron, a la que tras la catástrofe de Cataluña, logró una espectacular victoria en Madrid contra toda la izquierda, mandó a C´s al guano, a Pablo Iglesias al paro y resucitó al PP, a la que, en fin, resucitó al PP y devolvió a Casado la ya perdida condición de alternativa a Sánchez.

Sólo por lo que le debe, que es todo, y cómo lo paga, Casado merece tres cosas: el desprecio de los ciudadanos, el despido como presidente del PP y el banquillo por esta sarta de injurias y calumnias contra Ayuso. El primero ya lo tiene. El segundo lo conseguirá. El tercero depende de lo que Ayuso quiera hacer con el infamador. Lo normal sería mandarlo a la cárcel.

Pero, aparte de la vileza moral, hay que preguntarse por la razón por la que un renacuajo de la oposición piensa llegar así a rana monclovita. No solo por qué se comporta como un miserable, sino por qué alguien capaz de engañar a tantos, decidió sincerarse así, tomando la senda de la traición.

La pinza anti-Ayuso de Sánchez y Casado

Las puñaladas anteriores a Cayetana y a Abascal

La razón última es a la vez ideológica, política y personal. La dio tras la primera convocatoria electoral, la de los 66 escaños, un buen resultado que le alarmó tanto -no sé qué encuestas le darían- que decidió quitarse el disfraz de liberal y dejarse la barba de Rajoy. Entonces surgió el argumento de su ilimitado derecho a la derrota. Dijo que Aznar y Rajoy tuvieron tres oportunidades antes de derrotar al PSOE, y que él tenía el mismo derecho. Lo que pasa es que ha agotado dos, aunque muy seguidas, y la tercera y última debía ser la próxima. Pero sólo tras el fulgor del mayo madrileño y el afianzamiento de Vox apareció con posibilidades de formar Gobierno, y cada encuesta desde que Ayuso resucitó el cadáver salido de las catalanas ha ido reduciendo esas posibilidades hasta dejarlo en nada. De hecho, en el portal Electomanía, Abascal lo ha sobrepasado tras sus puñaladas a Ayuso.

Cuando sintió pánico a perder el título de jefe de la oposición, para otros mortificante, para él y su rucio, un chollo, insistió en que las dos primeras deben contar sólo como una. Y que, si perdía en 2024, tenía derecho a quedarse hasta 2028. Algo en lo que está de acuerdo Sánchez. Un jefe de la oposición que sólo busca seguir tras la derrota es alguien que en vez de derrotarlo quiere que la derrota última sea solo la penúltima. Nunca pudo soñar Sánchez con alguien mejor dispuesto al pasteleo y la sumisión.

Desde que Casado llegó a la conclusión de que su PP debe seguir, como con Rajoy, a la espera del fallo de la izquierda para reemplazarlo, su tarea política consistió en eliminar a los que en la derecha no aceptasen ser suplentes y no alternativa al Gobierno de la izquierda. Así que atacó en dos direcciones: hacia adentro, quitándole a Cayetana la presidencia del grupo parlamentario; y hacia afuera, rompiendo cualquier acuerdo con Vox. Los argumentos contra Cayetana los ha vuelto a e exhibir contra Ayuso. Que él la puso, que el partido siempre la apoyó, que cómo es tan desagradecida. Y los insultos de Casado a la presidenta de Madrid recuerdan también a los que infligió a Abascal en la fallida moción de censura contra Sánchez. Que el partido siempre le dio de comer (y se jugaba la vida), que el partido la apoyó siempre (y le negaron la presidencia del PP, reservada a Camins, y le habían preparado al traidor López para sustituirla). Pero han perpetrado tal cantidad de fechorías contra Ayuso que cuesta recordar las más abyectas.

Hitos de la indignidad: la pinza Sánchez-Casado

Los hitos de la traición de Casado a Ayuso y al PP, en colaboración con la Moncloa, son clamorosos. Resumamos algunos:

Detectives contratados por Génova 13, a través de Carromero, enlace con la alcaldía de Madrid y con su socio Almeida, espiaron a los familiares de Ayuso, a su madre, a su ex-marido y a su ex -novio. El fin de ese espionaje, contado por una de las acequias del cenagoso Teodoro en El País, era chantajearle para que no intentase presidir el PP de Madrid.

Utilizando datos que sólo podían provenir de Hacienda y, por tanto, delictivos, Casado y Teodoro acusan a Ayuso de haber favorecido a su hermano Tomás con una comisión de 280.000 euros. La verdad es que todo lo que cobró fueron 55.000, como contraprestación y no comisión, por conseguir mascarillas cuando no había forma de conseguirlas. Fueron de la mejor calidad y a mitad de precio que las que compró el Ministerio para los sanitarios y que tuvieron que tirar por defectuosas. Eran las FFP2 que el Gobierno llamó insolidarias y que ahora llevan los miembros del Gobierno.

La filtración delictiva que hizo suya Casado provenía de Hacienda, que el 30 de abril liquidó el formato 347 de la Agencia Tributaria. ¿Y de quién depende la Agencia Tributaria? Pues eso. Ahí estaban los 280.000 euros, que correspondían a todos los contratos de la empresa de Tomás Díaz Ayuso, a él solamente uno y no relacionado directamente con la Comunidad. Con el material de Moncloa y desconociéndolo todo sobre la Administración Casado y Egea se lanzaron a presumir de datos y quedaron como canallas en lo moral, inútiles en lo técnico y delincuentes en lo legal.

Almeida, colaborador de Casado y Teodoro en tratar de impedir que Ayuso presidiera el PP de Madrid, defendió a Carromero la mañana en que saltó la noticia del espionaje a Ayuso en El Mundo y El Confidencial. Pero tras asegurar que había investigado y no había encontrado nada, este último medio publicó los nombres y apellidos de los detectives y los de sus contactos en el Ayuntamiento. Almeida hizo entonces dimitir a Carromero. Sin embargo, al día siguiente, Villacís denunció que se había enterado de todo por la prensa. Y que, según sus primeras averiguaciones, nunca hubo una verdadera investigación para saber qué y quién usó el Ayuntamiento. O sea, que Almeida también mintió. Ahora vendrá una investigación oficial. Y veremos lo que dura el alcalde en el cargo.

Forzado por la petición de Feijóo y para impedir la manifestación de este domingo en apoyo de la presidenta de Madrid, Casado llamó a Ayuso y la convocó a Génova. Le dijo que, si firmaba que no la había espiado el PP, cerrarían el expediente contra ella que el jueves anunció Teodoro y el viernes defendió Casado. Mientras hablaban, Teodoro filtró a Público otra calumnia familiar, ahora contra la madre de Ayuso, jubilada hace años. Ayuso se negó a firmar lo que la agencia de detectives había confirmado como cierto, se levantó de la mesa y se fue. Lamentando haber ido.

Tras la intervención de Feijóo en La mañana, Teodoro filtró que la noticia de los detectives, que él mismo había confirmado a El País, venía del presidente gallego. Luego, utilizando a la SER, dijeron que se había firmado lo que no se había firmado. Y después, mediante Lamet, fuente de Teodoro en El Mundo, anunció que aceptaban las pruebas presentadas por Ayuso y cerraban el expediente. Pero se han filtrado y filtrarán datos sobre el espionaje a familiares y allegados de Ayuso, recogidos por los espías a los que se encargó buscar basura contra la presidenta de Madrid. La fiera bicéfala o tricéfala seguirá pegando cornadas hasta que la liquiden.

¿Acabará esta infame tragicomedia?

Nadie debe creer que estas canalladas tienen remedio. No lo tienen los canallas. Y mucho menos cuando tienen la colaboración de este Gobierno infame. Pero recordemos lo fundamental: la puñalada trapera a Ayuso es sólo la tercera contra los grandes símbolos de la resistencia a Sánchez. Y obedece al empeño de Casado y Teodoro en eternizarse en la oposición, convirtiéndola en colaboración con el PP emasculado. Esperemos que la tercera puñalada sea la última. Que, como los matadores malos, Casado se haya estoqueado el pie, su cuadrilla lo lleve a la enfermería, y no vuelva al ruedo. Y que, por supuesto, le corten la coleta para siempre.

Mientras, Teodoro, ya solo, aullará en la medianoche, a la luz de la luna de Murcia, y agitará en el aire, para recordar su condición de ingeniero, una sierra mecánica como la del psicópata de La matanza de Texas. Sí, el de la máscara de tela de saco. En otra versión de la misma historia, de piel de vaca. Y en otra, de cerdo.