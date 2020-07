Podemos ya tiene su propio Poder Judicial

El Caso Dina-Iglesias es ya un escándalo que haría caer a cualquier gobierno democrático europeo. Dicho de otro modo: es la prueba de que España es europea porque no puede dejar de estar donde siempre estuvo, pero ha dejado de ser un país democrático si por ello se entiende que en él rige la independencia judicial y el equilibrio de Poderes. El vicepresidente del Gobierno se permite atacar públicamente a los jueces e insultar y llevar ante los tribunales, con dinero del partido, a los periodistas que le molestan. Y su partido tiene ya jueces y fiscales que actúan como un Poder Judicial de partido, actuando de forma concertada para manipular la acción de la Justicia y quebrantar, deliberadamente, la Ley al servicio de una política.

Nada lo demuestra de forma más clara que los mensajes desvelados en los últimos días por varios medios de comunicación -Libertad Digital, El Confidencial, El Mundo, ABC- en los que dos destacados miembros de la Fiscalía Anticorrupción actúan como abogados clandestinos de Podemos, al servicio de Pablo Iglesias, para convertir presuntos delitos muy graves del vicepresidente del Gobierno y los abogados de su partido en "campañas" de las "cloacas" mediáticas y políticas. Los fiscales Stampa y Guerrero, con el visto bueno o la vista gorda de sus superiores, llevan actuando dos años en este caso como una justicia de partido o un Tribunal Especial de Izquierdas, rememorando los Tribunales Populares de nuestra guerra civil o los que en todos los regímenes comunistas ponen la Ley al servicio del Poder político.

Las frases delatoras pero impunes

Es opinable si Luzón y demás han cubierto los evidentes excesos de estos fiscales al servicio de la Izquierda -no son los únicos, véase el Caso Púnica- por afinidad ideológica, complicidad corporativa o por obediencia a una Fiscalía General del Estado que hace del sectarismo su bandera. Sea cual sea la causa, lo han hecho. Veamos algunos de esos mensajes, por los que, a juicio de cualquier profano, Stampa y Serrano deberían ser apartados de sus tareas, que son fiscales sólo de título, no de profesión o ministerio, porque actúan como abogados de tapadillo de un partido y un Gobierno que usan la Justicia para tapar sus fechorías y, en el colmo de la manipulación totalitaria, achacárselas, mediante denuncias falsas, revelación de secretos o destrucción de pruebas, a sus enemigos ideológicos, políticos o personales.

Todo ha sido premeditado. En julio de 2016, el responsable de los Servicios Jurídicos de Podemos, José Manuel Calvente, advirtió a sus compañeros, tras publicarse el contenido del móvil de Dina Bousselham:

"Compas, creo que el tema de los pantallazos no es como creemos y no vienen de un robo sino de una filtración". "Es imposible y queda claro al ver los pantallazos".

Y en un mensaje posterior a Marta Flor, del 8 de febrero de 2019: advertía "Si nos vamos a personar no tenemos que aportar nada, ya lo verán en el escrito de personación. No tiene ningún sentido enviar extraoficialmente una cosa que vamos a presentar nosotros por escrito".

Pero Marta Flor presumía tanto de su relación con Stampa que Iglesias quiso aprovecharla. Despidió a Calvente y ante los medios dijo que iban a denunciarlo por "un caso gravísimo de acoso sexual y laboral a una empleada", filtrando que se trataba de Marta Flor. Pero la denuncia se inventó tres días después de su despido y no se le había convocado para notificársela según los reglamentos del partido. Era tan burdo el montaje que, al final, ni Podemos ni Marta Flor pusieron la denuncia, pero tampoco se retractaron del daño personal y profesional infligido a Calvente. Este es el jaez de Iglesias, su partido, sus abogados y sus fiscales asociados.

Ataques al juez De Egea

Hasta diciembre de 2018, la instrucción corrió a cargo del juez De Egea, que se convirtió en obstáculo para los fiscales y abogados podemitas. El 18 de septiembre de 2018, Marta Flor escribe: "Me ha escrito Ironman diciéndome que el J (juez) fue quien filtró y que quería cerrarlo todo".

Añade que Stampa le dijo que lo que habían hecho "ellos" (Stampa y Serrano) fue "pararlo" porque "está divulgando el secreto a V (Villarejo) y a "Big" (García Castaño, "El Gordo")". Y que "vienen asuntos más feos y que este J (juez De Egea) no debería llevarlos".

Y el 27 de septiembre de 2018 canta victoria: "Reunión con los fiscales: triunfo máximo (absoluto, brutal, descomunal, titánico…)". Y en alusión a las conversaciones de Villarejo con Dolores Delgado publicadas ese día y a las frases "información vaginal", "éxito asegurado", se felicita de esa "radiografía trasvaginal (sic) de Podemos".

Hay más alusiones sexuales y cinematográficas, seguramente a "El último tango". Alejandro Gámez, otro de los abogados de Podemos, dice que los fiscales "Han reiterado 'con mantequilla' varias veces", que han sido "unos kamikazes" dirigiéndose "tan a las bravas contra toda la cúpula policial y la mitad de los periodistas más influyentes de este país". Y que si van en "términos tan directos" "le van a dar los mil males y nos va a cerrar sí o sí todas las puertas" pese a haber acordado que contarían "con el aval parcial de Fiscalía" para la práctica de algunas diligencias.

A espaldas de García Castellón y contra OK Diario

Cuando García Castellón sustituye en la instrucción a De Egea, la táctica de fiscales y abogados podemitas va a ser la de engañarlo para que sea él quien actúe contra OK Diario, usando el "Caso Tándem" (Villarejo).

"TÁNDEM. Nos ha avisado Ironman que aparte de nuestra reunión mañana a las 10:00 horas, hay declaraciones martes, miércoles y jueves de Iron y Land" (Marta Flor, 4 de febrero de 2019. 9:06 de la mañana)

El 8 de febrero de 2019, recuerda otro pasaje de ese encuentro en un mensaje del mismo chat. "Gloria [Elizo, responsable de los servicios jurídicos del partido], el otro día hablamos con los fiscales que decían que les extrañaba que no hubiéramos denunciado la publicación por [Eduardo] Inda de las capturas del móvil==> reunión del martes 5 de febrero de 2019".

5 de Noviembre de 2018, 10.50: "Ironman nos ha dicho extraoficialmente (porque está en secreto y no nos notifican) que el juez ha admitido las diligencias sin concretar nada más. Me imagino que se refiere a las que ellos (fiscales) apoyaron".

25 de febrero de 2019, cuando aún faltaban tres semanas para que se incoara la pieza número 10. A las 13:46, Gámez escribió que "Patricia" le había dicho que las "piezas de Dina y Podemos" ya eran "visibles" en el juzgado. Y a las 13.48: "Me pregunta si le damos permiso para dar la exclusiva". "Nosotros no le hemos pasado nada en particular, así que... Sí me da miedo que se desvele e Inda pueda tomar alguna precaución al respecto. Aunque creo que, si Patricia ya lo sabe, Inda también".

Marta Flor responde de inmediato: "Como publiquen lo de Dina nos arruinan el registro". "¿Qué registro?", pregunta Gámez. "El registro a 'OkDiario", contesta. "Inda sabrá que en la pieza de Dina él está involucrado; con tiempo suficiente para destruir lo que sea".

En resumen: se actúa a espaldas y contra el juez, se revela todo lo revelable y se conspira todo lo conspirable contra medios de comunicación molestos. ¿Alguien duda de que el Poder Judicial de Podemos ya está aquí?