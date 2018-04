El diario Bild se sumó ayer a la campaña mediática del golpismo catalán y sus aliados –El Periódico, La Vanguardia, TV3, La Sexta, PRISA- achacándome nada menos que llamar a cometer atentados contra los alemanes. "Bild" tituló literalmente, sin hablar conmigo, contrastar la noticia ni informarse del asunto: "¡Periodista español pide terror contra los alemanes!" Esta es la información completa de Bild y completamente falsa:

Muchos españoles están enojados porque una corte alemana ha liberado al líder separatista catalán Carles Puigdemont. ¡Y un extremista llama a actos terroristas de violencia contra alemanes! El periodista Federico Jiménez Losantos dijo el sábado en su programa de radio: los bares de cerveza pueden explotar en Baviera. Por supuesto, propongo acciones. Está claro que debes reaccionar". Y más: "En las islas baleares hay alrededor de 200.000 rehenes alemanes". Losantos opera también el sitio web de la derecha "Alerta digital". Los vitorearon después del ataque en Munster del sábado: "¡El karma existe!" El título ha sido eliminado, en la URL del artículo correspondiente aún está visible. El periodista derechista Losantos es un caso extremo, sin embargo, el caso el caso Puigdemont acusó muy bien la relación entre Alemania y España." (…)

Y tras un largo repaso al apoyo del Gobierno Merkel al golpista catalán Bild remata su artículo en apoyo del golpista fugitivo de la Justicia:

(…) "Carlos Puigdemont (55) debería sentirse cómodo en Berlín. Desde aquí tiene un gran escenario para sus mensajes y muchos seguidortes, no sólo compatriotas. "Todos somos una familia" dice Thommy, quien habla en voz alta y califica de "golpe" que el Gobierno de Madrid está poniendo en prisión a "políticos democráticamente elegidos".

Bild publica una información injuriosa y falsa por la que hará frente a graves acusaciones legales. Yo no tengo programa el sábado, ni "opero" la web Alerta Digital, cuyo titular, si es cierto, me parece execrable. El periódico que "opero" se llama Libertad Digital desde hace 18 años -es el decano de los nativos de Internet en España, no cuesta nada informarse- y no ha celebrado los asesinatos de Munster, del mismo modo que yo no he llamado al "terror" contra los alemanes como propalan los medios golpistas catalanes y recicla Bild, tan falto de ética periodística como de información contrastada, lo que, insisto, debería acarrearle graves consecuencias legales.

Yo no ha llamado nunca al terrorismo; al revés: soy una víctima del terrorismo catalán. Si me refería las cervecerías de Munich, en las que hay hasta circuitos turísticos recordando el nacimiento del nazismo, es porque el Tribunal Constitucional de Karlsruhe condenó precisamente el intento de referéndum sobre la independencia de Baviera hace dos años. Y sólo desde un racismo apenas disimulado puede defenderse que para España es bueno lo que Alemania prohíbe, el separatismo, incluyendo a partidos como los catalanes, que buscan destruir el Estado y fragmentar la nación. ¿Es legal para Bild el separatismo bávaro y la destrucción de Alemania? Y si no lo es, ¿por qué defiende el catalán?

Al citar los "200.000 rehenes" alemanes en Mallorca, y los millones de europeos jubilados en España, yo no busco secuestrarlos o agredirlos, como sugiere Bild. Es la ministra de Justicia de Merkel, al proteger al golpista Puigdemont y negar groseramente que exista un Estado de Derecho en España la que deja desprotegidos a sus compatriotas, por pura reciprocidad: si en Alemania no rige la Ley europea para los españoles, en España, no regirá tampoco para los alemanes. En fin, los argumentos están explicados en mi artículo del domingo en Libertad Digital y del lunes en El Mundo. Léanlos los que sepan leer.

Desconozco quién habrá informado y de qué sobre mí a la policía de Munich. Nunca he ido a visitar la cuna política de Hitler, que me repugna. Si la base de su información es Bild o el forajido Puigdemont, estaría muy mal informada y burdamente manipulada por los medios que buscan liquidar el orden legal europeo mediante la destrucción de España. En tiempos de mi tocayo Federico en Grande se acuñó la frase "¡Todavía hay jueces en Alemania!" Espero encontrarlos para hacer justicia a Bild. En cuanto a la ministra de Justicia alemana, debería estar en la calle, tan rápido como Puigdemont en la cárcel. Si es que Alemania respeta a España y a la Ley.