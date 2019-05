Francisco José Alcaraz - ¿Justicia simulada?

Josu Ternera ha pasado 17 años en libertad pese a estar perseguido por la Justicia, 17 años tenía mi hermano Ángel cuando Ternera ordenó asesinarlo junto a mis sobrinas, Miriam y Esther, de poco más de tres.

Poco más de 17 meses sobrevivió mi padre a la tristeza que lo sumió en un cáncer para llevárselo junto a su hijo y nietas. No he podido darle la noticia a mi madre Isabel, hace 6 semanas 3 paradas cardiacas y una embolia cerebral después la han dejado ajena a la realidad. Hace unos días preguntaba por mi hermano Ángel, no puedo decirle a mi madre que Ángel murió asesinado y que Ternera al fin ha sido detenido.

Muchos me han preguntado por qué los distintos Gobiernos no habían detenido a Josu Ternera teniéndolo localizado, la respuesta es fácil: los niños asesinados no eran los hijos de Zapatero, Rajoy ni Sánchez. De haber sido sus hijos no hubieran justificado su indulto encubierto durante tantos años. Nos piden generosidad y comprensión renunciando a la Justicia, pero siempre cuando es la sangre ajena la derramada.

¿Y ahora qué va a pasar? Esa es la nueva pregunta y la respuesta la tendremos pronto, si su detención responde a un nuevo fraude desde el Gobierno o a una actuación de la Guardia Civil haciendo cumplir la Ley y sin que esta ocasión, como en tres anteriores, a Ternera le dieran un chivatazo para que huyera como hicieron con el Faisán.

Quiero creer que es esta segunda hipótesis y que la detención del Ternera es un regalo de la Guardia Civil en su 175 aniversario a sus compañeros y familiares que dieron la vida por España. En caso contrario tendríamos un nuevo caso Bolinaga, facilitando la vuelta de Ternera a España o incluso que en Francia se le deje en libertad por la supuesta enfermedad y, así, pasar sus últimos meses o años junto a su familia.

No hay que olvidar que Tenera ha sido el que más años ha estado como jefe de la banda terrorista ETA, por lo tanto, es el responsable de centenares de asesinatos que aún no han sido juzgados al desconocerse el autor material. Ternera tiene todos y cada uno de los nombres de esos asesinos que siguen impunes por esos casi 400 asesinatos.

17 años después sólo espero JUSTICIA, de momento ya tenemos el blanqueamiento del asesino Ternera en boca del maltratador socialista Eguiguren, también de los proetarras y cómplices. Cualquier declaración del Gobierno socialista carece de credibilidad desde hace años, si realmente celebrasen la detención de Ternera ya hubiesen hecho públicas las actas de negociación de Zapatero con ETA y mientras eso no suceda tendré presente la cita de Platón: "La peor forma de injusticia es la justicia simulada".