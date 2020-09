Orwell en las Cortes

La idea de "liquidar" o "eliminar" a todo el que no está de acuerdo con nosotros todavía no nos parece natural [en Inglaterra]. En Barcelona [1937] parecía algo completamente natural. (…) Las noticias sobre detenciones siguieron circulando durante meses, hasta que el número de presos políticos, sin contar a los franquistas, llegó a ser de varios millares. (...) Se trataba, simplemente, del reinado del terror. Yo no era culpable de nada concreto, pero era culpable de "trotskismo". El hecho de haber servido en la milicia del POUM bastaba para ir a la cárcel. No servía de nada aferrarse a la noción inglesa de que uno puede estar tranquilo mientras no viole la ley. En la práctica, la ley era lo que la policía decidía que fuese.

(George Orwell, Homenaje a Cataluña, 1937).