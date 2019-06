Fray Josepho y Monsieur de Sans-Foy - Cinco años de Felipe VI

Cómo pasa el tiempo. Un lustro se ha cumplido desde la proclamación de Felipe VI como rey constitucional de España.

Dice la progresía que el prestigio de la Monarquía no es el que era. Será que a ellos les quiere todo el mundo, fíjate tú.

Hemos pedido a nuestros vates una controversia sobre la Monarquía y el monarca, y la verdad es que no se han cortado un pelo.

Ustedes dirán:

TERCERA REPÚBLICA YA

por Fray Josepho

¿La Tercera República? ¡Sin duda!

Porque esta vez saldrá de rechupete.

Aunque una no, Mesié: con diecisiete

tendremos una Expaña cojonuda.

Pero este rey Borbón no nos ayuda.

Y está claro, clarito, clarinete,

que a la unidad fascista nos somete

y al opresivo Estado nos anuda.

No trago a este señor, Felipe VI.

Aunque es amable y guapo, lo detesto.

No sé por qué a la gente le complace.

Cinco años de monarca. No lo aguanto.

¡No para de reinar! ¡Y mientras tanto,

la Tercera República no nace!

PA TU CULO PIRULO

por Monsieur de Sans-Foy

¿Que el Rey es educado?, ¿que es discreto?

Es cierto. ¿Que se ciñe a lo que manda

la Ley? Otra verdad: este baranda

es técnico y legal, aunque Capeto.

¿De qué murmuraciones es objeto?

La Merma, pesadísima, demanda

que quiere ser República, no Holanda

ni Suecia: lo que vale es el conceto.

En cambio, donde corta el bacalao

un tipo de uniforme cuello Mao...

no cabe rechistar: we must obey.

En fin... que los más ultras de la izquierda

se pueden, francamente, ir a la mierda.

Señores: ¡viva España y viva el Rey!