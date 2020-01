¿Cómo nos va a ir con el próximo Gobierno?

En esta primera ControVersia de 2020, Monsieur de Sans-Foy y Fray Josepho hacen sus pronósticos sobre el Gobierno Sánchez-Iglesias. Aunque, con ciertos matices, ambos están de acuerdo.

Lean y sorpréndanse.

TODO IRÁ BIEN

por Monsieur de Sans-Foy

La Derecha es la tosca dictadura del falo.

De la Izquierda no puede proceder nada malo.

Que gobierne la Izquierda es un dulce regalo,

aunque suela aplicarse con jarabe de palo.

Todo aquel que es decente tiene fe en nuestra Izquierda.

Si hizo alguna trastada, nadie ya lo recuerda.

No hay un progre al que, luego, la conciencia remuerda.

Si lo hubiera, es un facha: que se vaya a la mierda.

Yo, por eso, Josepho, tengo fe en el futuro.

Augurar cataclismos es asaz prematuro.

Ahí están los avales de Obrador y Maduro,

por si, al fin, nos quedamos sin un mísero duro.

Como creo que vamos a vivir un idilio

con la Izquierda, a Podemos, de la misma me afilio.

Y si no me aceptaran, mi vulgar domicilio

venderé, mientras busco dónde coño me exilio.

En la España half progre y mitad comunista,

vivirá dulcemente quien figure en la lista.

En la buena, Josepho. No hace falta que insista:

que, si estás en la mala, San Antonio te asista.

TODO IRÁ MEJOR

por Fray Josepho

Todo irá estupendísimo. Todo irá cojonudo.

Todo irá viento en popa, pronto usted lo verá.

¿Habrá quienes se exilien? Los habrá, no lo dudo.

Los fascistas de siempre, mi querido Sanfuá.

Para los que creemos en el Santo Progreso

y en la Izquierda tenemos la Esperanza y la Fe,

el Gobierno que ahora va a salir del Congreso

va a ser muy positivo, mi querido Mesié.

Un Gobierno que apoye y apadrine a los nuestros:

a los desheredados, como usté y como yo.

Y que a fachas cabrones y franquistas cabestros

atenace y reprima. Sin piedad, cómo no.

El futuro es propicio. Sin temor ni reserva.

Sin embargo, en un búnker de mi patio de atrás

hago acopio de agua, de alimento en conserva,

medicinas, linternas y bombonas de gas.

Que no va a pasar nada. No hay lugar al fracaso.

Que la España futura será un próspero edén.

Y que el búnker lo tengo..., qué sé yo, por si acaso.

Pero no hay que apurarse. Todo va a salir bien.