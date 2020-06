¿De qué es capaz la derecha con tal de perjudicar al Gobierno de Progreso? Pues esa es la controversia de esta semana entre nuestros poetas. No queremos adelantar más: lean y entérense.

LA DERECHA MALVADA

por Fray Josepho

Los ultras cabrones, los fachas de mierda,

no aguantan los éxitos que tiene la izquierda

brillante y benéfica que está en el poder.

Y cierran empresas, con vicio y descaro,

buscando que crezcan las cifras del paro.

E impulsan las quiebras, con tal de joder.

La extrema derecha, feudal y fascista,

se enroca, se enfrenta, se encara y se enquista

contra este Gobierno de paz y de amor.

Son seres retrógrados, enfermos de inquina,

que a todos y todas nos buscan la ruina,

aunque ellos se hundan, por mero rencor.

Tipejos indignos, henchidos de saña,

mezquinos y sórdidos, que no aman a España,

pues solo es el odio su torpe interés.

Gentuza malvada, rabiosa de enojo,

que, histérica, actúa quebrándose un ojo,

con tal de al Gobierno quebrarle los tres.

ESTÁN DISPUESTOS A TODO

por Monsieur de Sans-Foy

Lo que dices, Fray Josepho, es de cajón,

pero hay ultras de conducta aún más abyecta:

gente mísera y fascista que se infecta

por joderle la estadística a Simón.

Allá van, con sus enseñas nacionales,

esos fachas que les dicen cayetanos:

eructándole el aliento a los ancianos

con mefíticas consignas viscerales.

Usarán hasta los últimos resortes:

¿que salimos poco a poco del Averno

por los épicos aciertos del Gobierno?

Pues empiezan a lamer los picaportes.

No es que yo me lo imagine o sospeche:

me confirman que esa chusma caïnita,

cuando ve que que la infección se debilita,

va y se muere. Por joder. A mala leche.