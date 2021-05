¿Conservar la coleta?

Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. ¿Y ahora qué hacemos con ella? ¿La tiramos a la basura o la conservamos y le buscamos alguna utilidad?

Pues de eso debaten hoy nuestros poetas.

¡LA COLETA, A LA BASURA!

por Fray Josepho

Qué asquerosa.

Dios, qué grima.

¿Quién se arrima

a esa cosa

pelambrosa

e insegura?

¡La coleta, a la basura!

No la guardes,

no la tengas,

no me vengas

con alardes.

Y no tardes,

que es impura.

¡La coleta, a la basura!

La ceniza,

si la quemas,

da problemas.

Desratiza

e higieniza

con premura.

¡La coleta, a la basura!

Pero antes,

si la tocas:

cubrebocas,

bata y guantes.

No te achantes,

ten bravura:

¡La coleta, a la basura!

La premisa:

profilaxis.

Y una praxis

bien precisa.

Muy deprisa,

tú procura:

¡La coleta, a la basura!

¡Ay, qué ferias

de microbios!

¡Ay, qué agobios

de bacterias!

¡Qué miserias!

¡Qué locura!

¡La coleta, a la basura!

CUANTO MÁS LEJOS, MEJOR

por Monsieur de Sans-Foy

No existe contenedor,

querido fraile y poeta,

que recicle esa coleta.

Y en el incinerador

puede echarnos tal vapor,

un pestazo tan inmundo

que extermine a medio mundo.

No te rías, que lo mismo

pasa con el comunismo,

que es igual de nauseabundo.

Lo prudente, si queremos

que ese riesgo se descarte,

es diligenciarla a Marte.

Que una cruz con crisantemos

diga: "Aquí yace Podemos.

No lo aguantan en la Tierra.

No seáis hijos de perra

y nos lo traigáis de vuelta,

que esta gente, estando suelta,

trae la ruina o trae la guerra".