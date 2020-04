Desescalando, que es gerundio

A nadie se le ocurriría decir que este Gobierno hace las cosas a tontas y locas, trotando por ahí como un pollo sin cabeza. A nadie se le ocurriría, porque eso sería provocar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno, y eso, desde que desenterraron a Franco, lo persigue la Benemérita.

Por eso, nuestros poetas están persuadidos de que el Gobierno tiene un plan. ¿Cómo se producirá la salida del confinamiento? Doctores tiene Moncloa que les sabrán responder, nosotros solo nos atrevemos a hacer suposiciones.

¿QUIÉN SALE PRIMERO?

por Monsieur de Sans-Foy

Sacarnos de este cruel confinamiento

no es cosa que se arregle en un momento,

y Sánchez no es ningún chisgarabís.

¿Dejamos a los niños a su bola

por toda la península española,

o sólo como perros, a hacer pis?

Por eso, Fray Josepho, yo propongo

que tú, que eres frenético y bailongo,

salieras el primero, a ver qué tal.

(Ingenua pretensión, porque, sin bares

de copas, puticlús ni lupanares...

no llegas más allá de tu portal).

Que salgan las primeras las beatas,

a dar agotadoras caminatas

rezando la novena a San José.

Rondando por la calle mi vecina

con tal imprimación de naftalina...

si el virus no se muere, ya no sé.

¿Y nuestras gobernantas feministas?

¡Que salgan con el circo de tres pistas,

que el virus las conoce de otra vez!

Y que el Coronavirus 19

no olvide lo muchísimo que debe

al núcleo marental de la progrez.

¿POR QUÉ SALIR?

por Fray Josepho

Pues si no va haber júrgol

por estos lares,

ni va a haber restaurantes

ni va a haber bares...,

sepa, Mesié,

que no me desconfino.

Total, ¿pa qué?

Deje que en mi morada

yo me acuartele,

con mi PC portátil

y con mi tele.

Que salga Rita,

que yo quiero quedarme

solo en casita.

Pues eso, que en mi casa

pillo y me encierro,

porque no tengo niños

ni tengo perro.

Ni tengo el vicio

de practicar gimnasia

u otro ejercicio.

Ir a aprovisionarme

al Mercadona

un día a la semana

sí me ilusiona

De todo agarro,

hasta que hasta los topes

se llena el carro.

Y así, Sanfuá, le digo

que, de momento,

me quedo en mi dorado

confinamiento.

¡Y en mis confines,

me da igual que me crezcan

los michelines!