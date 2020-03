Directrices del Gobierno

El presidente del Gobierno ha comparecido ante las cámaras para dar instrucciones a la ciudadanía en el presente estado de emergencia sanitaria.

¿Debe esta ciudadanía seguirlas a pies juntillas? Sin duda. ¿Es legítimo que, acostumbrada al escaso contenido en verdad de las disertaciones sanchescas, se tome sus dictámenes sanitarios con prevención? No, no es legítimo.

Las cosas son como las decimos y no de otra manera, aunque a algunos les cueste aceptarlas más que a otros. Y en eso nuestros poetas no son la excepción:

ANTES MUERTO QUE OBEDIENTE

por Monsieur de Sans-Foy

Un español no obedece

ni al Gobierno ni al demonio.

¡Ni Alejandro, el Macedonio,

estaba más en sus trece!

Hace lo que le parece

de la noche a la mañana,

y lo que viene en gana

las horas pares y nones.

Tiene un buen par de cojones

(o de ovarios, si es hispana).

No obedece ni a su abuela,

no obedece ni a su tía.

Aunque por megafonía

le amenaces con la esquela,

le da lo mismo: no cuela.

Él, con tal de no ceder

ni dar el brazo a torcer,

es capaz de hacer el burro,

y hasta de volver al curro,

con tal de no obedecer.

OBEDIENCIA AL GOBIERNO

por Fray Josepho

Al Gobierno, obediencia concienzuda.

Si los víruses viven en las babas,

el cerrar los colegios por las bravas

nos alivia, nos sirve y nos ayuda.

Que ya ves que la cosa está muy cruda.

No discutas, Mesié, ni pongas trabas.

¿Que te laves las manos? Te las lavas

(prevención salutífera, sin duda).

¿Que te mandan quedarte en tu casita?

Pues te quedas, igual que un cenobita,

con tus seres queridos (o sin seres).

Tú tranquilo, que el virus no es eterno.

Pero si este simpático Gobierno

te pidiera morirte, pues te mueres.