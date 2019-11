Elogio de los ERE

Sorprendentemente, Monsieur de Sans-Foy y Fray Josepho hoy están de acuerdo en lo sustancial. Ambos defienden a Chaves, a Griñán y a los demás honradísimos socialistas condenados por la Audiencia de Sevilla en el conocido como caso ERE. La discrepancia, esta vez, está en los matices. Lean, lean...

LA INTENCIÓN CUENTA

por Monsieur de Sans-Foy

El Partido Socialista

nunca roba para sí.

Aunque robe un potosí,

tal acción trapisondista

es con ánimo altruista.

Recordad con gratitud

el ejemplo de virtud

que nos dieron con los EREs:

¡son los mismos menesteres

que ejercía Robin Hood!

La derecha sí que roba

para vicios personales:

golferías, bacanales

y otras prácticas de alcoba.

El que no es un Casanova

es rarito y depravado.

Está visto y comprobado:

la derecha es egoísta.

¡Si roba algún socialista,

es por sentido de Estado!

INJUSTA SENTENCIA

por Fray Josepho

Me suscita gratitud

lo de los ERE, Mesié.

Como muy bien dice usté,

me recuerda a Robin Hood.

La izquierda, que es la virtud,

o la virtud, que es la izquierda,

reparte a los de su cuerda

(con equidad exquisita)

el dinero que les quita

a los burgueses de mierda.

Y la sentencia, por eso,

no me agrada, no me gusta,

porque es arbitraria, injusta,

y enemiga del progreso.

Las penas son un exceso.

Qué digo exceso: un ultraje.

Pues el tribunal malaje

castiga al pueblo andaluz,

cuando esos seres de luz

merecen un homenaje.