A Podemos le gustan más los titulares que a Sánchez atravesar las nubes, que ya es decir. Estos días, los podemitas están en racha: el hereje Errejón y el inquisidor Echenique salen en primera plana, eso sí: por separado.

Errejón se ha marchado dando un portazo (tratándose de los campistas del 15-M, habría que decir "bajando la cremallera"), y Echenique nos ha explicado que lo de pagar al servicio en negro es una cosa que hacemos todos, y que no le jodamos con tecnicismos. ¿Dimitir él? Sí, hombre... ¡Pa tus morros!

Hemos preguntado a nuestros poetas cuál de estos próceres de la nueva izquierda les gusta más. Como era de esperar, no se ponen de acuerdo.

EL PORVENIR ESTÁ EN ECHENIQUE

por Fray Josepho

Nuestro ejemplo rebelde, nuestro gran bolchevique,

nuestro Lenin doméstico, nuestro líder, Mesié,

anda en silla de ruedas, se apellida Echenique

y nació en Argentina, lo mismito que el Che.

No se quede en sus cánticos de la minga dominga,

no se quede en sus tonos de acritud y rencor,

no se quede en las formas: sea astuto y distinga

el calado ideológico de este gran pensador.

Errejón, por su parte, no es sino un botarate,

un hipócrita, un cínico, un vulgar zascandil,

un melón de la huerta, un tontín de remate,

un molondro, un mermático, un tartufo y un gil.

Cuando Irene y Pableras abandonen la nave

para ver a sus mellis retozar y crecer,

Echenique sin duda (todo el mundo lo sabe)

va a tomar el relevo y a asumir el poder.

ERREJÓN ES EL FUTURO

por Monsieur de Sans-Foy

Pablo Iglesias es borde y Echenique, rastrero.

La Montero es amarga y Espinar, un melón.

Frente al Reino de Mordor, yo sin duda prefiero

al simpático hobbit que se llama Errejón.

Reconozco, Josepho, que es un poco repipi,

además de intrigante, chaquetero y rapaz.

Y por eso, cualquiera, salvo estando piripi,

te dirá que es perfecto para entrar en Ferraz.

Se ha juntado a Carmena, comunista beata

que ha encontrado en la vara su postrer frenesí.

Garantizo el respaldo de la tropa sociata,

que ni mira al futuro, porque se hace pipí.

Me dirás que la Izquierda se divide y se estrecha,

que esta vez es posible que les metan un gol...

Pero yo te respondo: fíjate en la Derecha,

donde vuelan puñales que oscurecen el Sol.