España, país de referencia en Europa para todo lo relativo a Hispanoamérica, se ha quedado fuera de la declaración conjunta suscrita por EEUU y más de 20 países en apoyo del pueblo cubano. España, que tiene cerca de 300 empresas operando en la Isla y cuyo embajador, Ángel Martín Peccis, ha achacado las protestas a la escasez de medicamentos y alimentos, una escasez que achaca a la pandemia y al "bloqueo" de EEUU.

El tancredismo del Gobierno para con el descontento popular y su represión ha llegado a extremos de sainete en los malabares dialécticos con los que ha evitado calificar de dictadura al régimen castrista.

Aquí entran nuestros poetas a dar su opinión sobre lo que es y no es la vieja Perla de las Antillas:

QUÉ ES CUBA PARA SÁNCHEZ

por Monsieur de Sans-Foy

No. Cuba no es ninguna dictadura,

es un brazo de mar del socialismo,

en el que impunemente, y ahora mismo,

se mata, se encarcela y se tortura.

Y Sánchez, sin perder la compostura

hipócrita del máster en Cinismo,

le ríe las palizas al castrismo

con su cascabelera dentadura:

–En Cuba no celebran Navidades,

y ocultan hábilmente las verdades,

lo mismo que nosotros en campaña.

Está en la idiosincrasia de la izquierda:

las víctimas importan una mierda,

lo mismo en las Antillas que en España.

CUBA, DICTADURA FLOJITA

por Fray Josepho

¿Es Cuba dictadura? Muy poquito.

Minucias, poca cosa, casi nada.

Hay mucho tiquismiquis que se enfada

con este despotismo tan flojito.

Ya basta de colgarle el sambenito

de ser dictadurita. Qué bobada.

Tan solo a un fascistón le desagrada

un régimen pelín comunistito.

¿Que mata y que tortura? ¡Ya lo creo!

Pero eso es nada más por el bloqueo.

¿Que el pueblo en esa isla es mero esclavo?

¡Pues sí! ¿Que no se come? ¡Que hagan dieta!

En fin, Mesié, la gente no respeta

la férula de filfa y chichinabo.