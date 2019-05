Fray Josepho y Monsieur de Sans-Foy - España se va al garete

Pese a los taimados intentos de Fray Josepho de sacarse el carné del PSOE y los inmoderados piropos del Mesié a las podemitas más empoderadas, todos sabemos que nuestros poetas son un par de carcas; carcas, machirulos y reaccionarios.

Eso explica que ambos estén persuadidos de que en la España de Sánchez pintan bastos. Llegan malos tiempos para la lírica, la épica y hasta la numismática: España se va al garete, esa es su conclusión, pero ¿por qué?

Ahí empiezan las discrepancias.

LA CAUSA ESTÁ AQUÍ MISMO

por Monsieur de Sans-Foy

España, la que en un lejano día

se supo sacudir la cimitarra,

se escoña, Fray Josepho: se avería,

se parte, se espachurra y se escacharra.

¿Que cuál es el motivo? Madre mía...

¡Qué cosas me preguntas en la barra!

Llevamos con la birra todo el día...

En fin... Te lo diré. Saca otra jarra.

No busques por el mundo, que te embrollas.

Es todo tan sencillo y tan pedestre

que no requiere más explicaciones:

en esta tierra nuestra, el gilipollas

se cría como el pájaro: silvestre,

y abunda mucho más que los gorriones.

ES EL DESTINO

por Fray Josepho

España está acabada. Casi inerte.

¿Las causas? Pues son todas… y ninguna.

Desde mi mente ascética y frailuna,

le explico mi opinión. Quizás acierte.

Es el azar, Sanfuá. La mala suerte.

El fatum, las estrellas, la fortuna.

Para eso no hay remedio ni vacuna,

igual que no hay mejora de la muerte.

No me pondré pedante ni erudito,

pero sobre el destino, que está escrito,

no caben controversias ni disputas.

Es el albur, sin más. Los putos hados.

Pero eso sí, movidos y ayudados

por un montón, Sanfuá, de hijos de puta.