España vs. Afganistán: ¿igual o peor?

Hace unos días, la ministra Irene Montero equiparaba la violencia contra las mujeres en Afganistán con la que existe en España: "En todos los países hay formas de oprimir a las mujeres".

Tan acerba crítica ha hecho reflexionar a nuestros poetas. No es para menos. ¿Qué sería de la Humanidad sin el ecologismo de la niña Greta y el panfeminismo de la Madre Montero?

SON LO MISMO

por Monsieur de Sans-Foy

¿España está peor que Afganistán?

Machistamente hablando, son lo mismo:

Kabul, Jalalabad, San Sebastián...

¡Reductos de heteropatriarcalismo!

Olvídate, Josepho, del Corán

y mira la opresión del cristianismo:

las monjas, por ejemplo: ¿cómo van?

Con toca, que es el burka del franquismo.

Irene se desfoga hablando en plata,

que está sola, perduta, abbandonata,

junto a los churumbeles y la nanny.

Y el padre, ese Landrú de baratillo,

posando angelical, con su flequillo

y cara de Eli, lama sabactani.

ESPAÑA ES PEOR

por Fray Josepho

Igual que Afganistán, me dice usted, Sanfuá,

que estamos en España. ¡Qué va, qué va, qué va!

Aquí es mucho peor la imposición machista:

¿no ve que nadie emplea lenguaje no sexista?

Masculinidad tóxica tenemos a porrillo,

¡y nuestros machirulos no acuden ni a un cursillo!

A las afganas, sí, se inclinan por taparlas,

¡pero es que aquí tenemos muy pocas chochocharlas!

El burka no es tan malo, pues es de su cultura:

con él puesto, la afgana se siente más segura.

En cambio, aquí el machismo, dominador y facha,

te viola por la calle, si vas sola y borracha.

Allí en Afganistán se observa la sharía,

pero es que aquí no hay hembras cursando ingeniería.

De Afganistán no hablemos con tantas certidumbres,

pues hay que respetar sus usos y costumbres.

Así, Mesié, que no, que no, que no es lo mismo:

que allí no existe Vox, y no hay capitalismo.

¿Igual que Afganistán? ¡Pero, hombre, por favor!

¡Aquí en España estamos muchísimo peor!