¿Exhumar a Franco da votos?

Sin duda, lo de sacar a Franco del Valle de los Caídos es una maniobra electoral. Los arúspices monclovitas han aconsejado a Sánchez que explote todo lo que pueda la movida de la exhumación. ¿Y nuestros poetas qué dicen? Pues nuestros poetas, arúspices en paro, discrepan. Como siempre.

FRANCO ES UN FILÓN

por Monsieur de Sans-Foy

Queridas compatriotas, compatriotos:

¿de qué está lleno el túmulo de Franco?

¿De libros de Cervantes, que era manco?

Será de los misterios más ignotos.

¿Lingotes, esmeraldas, bonolotos?

¿Billetes antiquísimos de banco?

¿Farlopa, cocaína, polvo blanco?

La tumba está pletórica de... ¡votos!

Debajo de esa losa de granito

hay votos, me lo dijo un pajarito

con datos del escáner de la OTAN.

Por eso quiere Sánchez que se excave.

Muy listo no será... pero lo sabe:

él sabe que los tontos también votan.

FRANCO, LA TUMBA DE SÁNCHEZ

por Fray Josepho

Los votos que con Franco

Sánchez consiga

que me los claven todos

en la barriga.

A estos obsesos

no les va a ser rentable

remover huesos.

No se crea usted nada,

Mesié Sanfuá,

pues profanar cadáveres

votos no da.

¡Ay, Santa Rita!

¿Y si en vez de dar votos,

va y se los quita?

Y es que a los españoles

ya se me antoja

que a estas alturas Franco

se la trae floja.

Y en vez de rédito,

Sánchez va a sacar solo

mengua y descrédito.

Por mucha propaganda

televisual,

lo de mover a un muerto

queda muy mal.

No le da un voto,

e incluso no me extraña

que le haga un roto.

Así que usted descuide,

caro Sanfuá.

Dentro de tres semanas

ya lo verá.

Me juego un huevo

a que Sánchez muy pronto

tendrá relevo.