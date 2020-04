Fondo de reptiles

En plena pandemia, el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha regado con generosas subvenciones a las televisiones privadas del duopolio. Pero desde Libertad Digital estamos en condiciones de darles una primicia: nuestros poetas, en cantidades más moderadas, también acaban de recibir ayudas gubernamentales, con la condición de que a partir de ahora hagan labores de encomio, alabanza y celebración de todas las medidas del Ejecutivo.

No obstante, advertimos alguna discrepancia entre Fray Josepho y Monsieur de Sans-Foy acerca del modo de agradecer la generosidad de nuestros dirigentes.

A LAMER

por Fray Josepho

Ya está aquí el subsidio: ya está aquí la paga,

ya está aquí el dinero de la subvención.

Por fin el Gobierno, Mesié, nos sufraga,

generosamente, nuestra inspiración.

Con pasta en la mano, yo ya no me corto,

y esfínteres progres me animo a lamer.

A Sánchez mi lengua le emplazo en el orto,

con sumo respeto, como es menester.

A Sánchez y a Iglesias y a todo ministro

de nuestro Gobierno ya no seré hostil.

Más bien al contrario: lamerles el fistro

será mi tarea, sumisa y servil.

CONMIGO NO CONTÉIS

por Monsieur de Sans-Foy

Lamer y succionar, por puro vicio,

con gozo, con deleite y regodeo;

chupar, lengüetear el orificio

que excreta las noticias... queda feo.

Tú puedes proseguir esa deriva,

Josepho, pero yo no me prosterno

ni caigo en el delirio del que liba

los ortos indecentes del Gobierno.

¡No más lamer ojetes de merienda,

como hacen Atresmedia y Mediaset!

Si acaso, como el pícaro Marhuenda,

un ósculo fugaz, en plan gourmet.