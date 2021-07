Género móvil

La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans es la gran aportación doctrinaria del Ministerio Montero. Los 451 millones que nos dejamos en él al año no han sido dinero tirado.

El asunto aún está en el aire, pero, conociendo el natural sesudo y reflexivo del Dr. Sánchez y sus apoyos parlamentarios, caben pocas dudas de que saldrá adelante, convirtiendo en realidad el sueño de millones y millones de españoles, que es cambiar de don a doña, y viceversa.

Allá va la opinión de nuestros vates de cámara:

TODO ES OPINABLE

por Monsieur de Sans-Foy

Las gallinas son gallinas

y los gallos, gallos son.

Esta consideración

no admite excusas ningüinas.

Las leonas son leonas

y los leones, leones.

No se admiten excepciones,

como ocurre en las personas.

¿Qué discurre el ser humano

con su pasmosa cabeza?

La Madre Naturaleza

se ha equivocado de plano.

¡Menos mal que cierta secta

nos da ministras valientes

que organizan a las gentes

de manera más correcta!

Hay que elegir quién es qué,

no aceptar imposiciones,

¡y no dar explicaciones

al entrar al WC!

La Natura determina

si usar calzoncillo o bragas,

pero tú solito indagas

si eres gil o si eres mina.

Y si te sientes mujer,

como tal serás inscrito,

(conservando siempre el pito,

por si fuere menester)

¡Explorad vuestro interior

y haced lo que os dé la gana!

Por mi parte, esta jarana

me ha pillado ya mayor.

Le suplico al que me lea

una cosa solamente,

y es que sea consecuente

con la forma en la que mea.

Porque me resulta duro,

al entrar a hacer pipí,

encontrar a una gachí

desaguando contra el muro.

¡ME CAMBIO!

por Fray Josepho

Querido Mesié Sanfuá,

la ley de Irene Montero

ciertamente considero

que me va, me va, me va...

(Tarareo la tonada

de Julio Iglesias, Mesié:

¡Muy pronto me cambiaré,

por favor, no me disuada!)

Y es que, sin ningún empacho,

voy a volverme mujer:

ya va siendo menester

darme la baja de macho.

Al trueque, además, me apunto,

con toda tranquilidad,

pues ya no hay necesidad

de rebanarse el asunto.

En el convento, el Prior,

como sabe lo que hay,

ha autorizado a que el "fray"

me lo cambie por el "sor".

Pero lo que peor llevo

(fíjese usted qué manía)

es que con la lencería

pueda salírseme un huevo.

En ser fémina me afano.

Mas no se lo tome a mal

si en preferencia sexual

me apunto como lesbiano.

Aunque, dado mi ascetismo,

mi voto y mi monacato,

sigo con mi celibato,

así que me da lo mismo.

Pero hay más aspectos buenos:

que son, Mesié, de su agrado:

siempre orinaré sentado,

que así se salpica menos.

¡Mujer soy, sin timidez!

¡Me lo permite el sistema!

(Pero, si hay algún problema,

me vuelvo macho otra vez).