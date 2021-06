La cumbre Sánchez-Biden

Nuestros poetas han sabido penetrar en los más íntimos pensamientos de estos dos grandes líderes mundiales, que han tenido un histórico encuentro de varios segundos durante la reunión de la OTAN en Bruselas.

LA CUMBRE VISTA POR BIDEN

por Monsieur de Sans-Foy

La reunión ha sido breve,

apenas unos segundos,

pero hipnóticos, profundos:

torrente que, cuando llueve,

no hay puente que no se lleve.

¡Cómo Sánchez le miraba!

Con qué arrobo le arrullaba,

mientras él iba a lo suyo!

Lo de Biden lo atribuyo

a que igual no se enteraba:

"¿Quién es éste tan frescales

que me hace la pelotilla?

(Es que, con la mascarilla,

parecen todos iguales).

Yo, por estos andurriales,

como soy cogitabundo,

me despisto y me confundo.

La siguiente martingala

se la va a comer Kamala,

que está más en este mundo.

No se calla, el tío peste...

¡Y me mira con un celo

como un cárabo o mochuelo,

aunque yo no le conteste!

¿Qué me quiere vender este?

¡No dejéis que me arrincone!

A saber qué se propone,

farfullando tan deprisa.

Es igual. Que diga misa:

no me he puesto el sonotone..."

LA CUMBRE VISTA POR PEDRO

por Fray Josepho

A ver si ya pasa. Qué nervios, la espera.

Ya viene, ya viene. Lo voy a abordar.

Por toda la cara, me pongo a su vera,

y le hablo en piquinglis (mejor que el de Aznar).

Jelóu, míster Baiden, Aim Pedro: is may neim.

Ai am olso président. Can ai col yu You?

Ai am veri prógresist. Ai com from Espéin.

(Espéin is a cauntri from Íurop, yu nou?)

You, tel your escorts not tu estop mi, plis,

bicós aim so japi tu bi jir güiz yu.

Luk, deir ar fotógrafers. Esmail, You, sei "chis".

No, dont tel mi énicing: yu are exsáiting tu.

Güel, ai jav tu gou. Its bin a gud dey.

Sei jelou tu Kámala güen yu tolk tu jer.

And com tu Espéin sun, président, okey?

Güi ar a gud tim. Hala, hasta más ver.