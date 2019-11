La porra electoral: ¡hagan juego!

Nuestros poetas se mojan. ¡Pues mójense ustedes, queridos lectores de Libertad Digital! ¿Qué va a pasar este domingo?

MI PRONÓSTICO

por Fray Josepho

La porra electoral. Hagan su juego.

Veinte loros. A ver, ¿quién se los juega?

Yo digo que el PSOE se la pega.

Los 110 no alcanza, desde luego.

Rivera no podrá tener sosiego:

no va a pasar de 15 (¡a ver si llega!).

Y el Chepas, pobrecito, no despega.

Le pongo 33. A más no llego.

Y aquí van los que suben: Vox alcanza

56 escaños. Gran pujanza.

Y a 100 van a llegar los del PP.

Falta Errejón, que, por inoportuno,

se va a quedar (y gracias) solo en uno.

¡Espero su pronóstico, Mesié!

EN CATORCE VERSOS

por Monsieur de Sans-Foy

Una porra me pide, aquí, el colega,

que en mi vida me he visto en tal apuro.

Que el PP va a subir, me lo figuro,

y también que el PeSOE se repliega.

Abascal me parece que despega,

y Rivera hace un quiebro no muy duro.

A Podemos, debacles no le auguro:

Errejón es un pésimo estratega.

Los partidos indepes, a su bola:

estrategia y mentira hay una sola.

Qué más da si uno baja y otro sube.

Apaleada, cornuda y en campaña,

¿quién se va a ir a la porra? Pues España.

Ganará como siempre el PNV.