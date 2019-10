La prisa por exhumar a Franco

Hoy nuestros poetas no están del todo en desacuerdo. Pero tienen distintos puntos de vista. Fray Josepho, tras leer las declaraciones del prior de la abadía del Valle de los Caídos, atisba una leve esperanza de que no se cometa la indignidad de traficar electoralmente con el cadáver de Franco. Por su parte, Monsieur de Sans-Foy advierte a los desenterradores de que, como no saquen los huesos pronto, no les va a servir de nada el numerito.

Lean, lean.

EL PADRE PRIOR

por Fray Josepho

Mientras que los jueces

(junto a los políticos

de rostros graníticos)

repiten con creces

las gilipolleces,

¿quién le echa valor?

¡El padre prior!

Pues han descubierto

que son más bravíos

y tienen más bríos

si exhuman a un muerto.

Y solo, por cierto,

defiende su honor

el padre prior.

Romper la clausuras

mediante decretos.

Sacar esqueletos

de sus sepulturas.

Y callan los curas,

salvo uno (¡un señor!):

el padre prior.

Pero está dispuesto.

A poco tardar

lo van a exhumar.

¿Y algún hombre honesto

podrá parar esto?

Pues, a lo mejor,

¡el padre prior!

HAY PRISA

por Monsieur de Sans-Foy

Como no lo saquen ya,

lo que se dice YA MISMO,

ese dogma del sanchismo

de que Franco es el maná

se les descojonará.

Cuando salga la sentencia

y eclosione la demencia

catalano-kosovar...

poco van a dar que hablar

los huesos Su Excelencia.