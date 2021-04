La prórroga del estado de alarma

Asunto candente. Pedro Sánchez ha anunciado vagamente que tal vez no se prorrogue el estado de alarma después del 9 de mayo. Que ya veremos. Pero algunos presidentes autonómicos han mostrado su desacuerdo: quieren seguir usando los poderes excepcionales que les permite dicha disposición legal.

Y de eso debaten hoy nuestros poetas.

¡MALDITO ESTADO DE ALARMA!

por Fray Josepho

Les gusta controlarnos totalmente.

Tenernos en un puño, someternos.

Y, yendo de tutores y paternos,

le ciñen el dogal al que disiente.

Prohíben que salgamos al relente

después de dar las once. Por jodernos.

¡Malditos cien mil veces los Gobiernos

que atan y reprimen a la gente!

Socapa del rigor de la pandemia,

el régimen nos doma, nos apremia,

nos jode, nos somete y nos clausura.

Y quieren prorrogar las restricciones,

no tanto porque son unos cabrones

como por afianzar su dictadura.

QUE SUPLIQUEN

por Monsieur de Sans-Foy

Sánchez no quiere seguir

con el estado de alarma.

No duerme bien por las noches,

pensando en la democracia.

Y por eso, en todo un año,

desde que lo declarara,

no ha creado alternativas:

absolutamente nada.

Se ha tocado los cojones

mientras nos pastoreaba

de excepción y por decreto,

como a ovejas asustadas.

Se ha tocado los cojones

a decreto por semana,

sin mojarse en hacer leyes,

salvo la de la eutanasia.

Con su cara de cemento,

nos vacila ante las cámaras

anunciando el finiquito

de esta larga mala racha.

No hacen falta más medidas,

porque ya está controlada.

¡Ya tenemos las vacunas,

con las que el Gobierno salva

del sepulcro a los ancianos!

¡Basta, pues, de caras largas!

Pedro Sánchez ha cumplido,

y si alguna cosa falla

es que las autonomías

del PP no dan la talla.

Es el plan de Ivan Redondo:

“Como no hemos hecho nada,

si tú pides que te alarguen

la chapuza de la alarma,

te pondrán de vuelta y media.

Moraleja: di que pasas.

Cuando vean que no hay forma

de encerrar a nadie en casa

y que, a falta de vacunas,

los contagios se disparan,

¡ya vendrán a suplicarte

los que ayer te criticaban!

Si les dejas sin tejado,

llorarán por un paraguas”.