Leonor se va a  Gales

La Casa Real ha anunciado que la Princesa de Asturias estudiará el bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido. Esto no le ha parecido bien ni mal a nadie que tenga asuntos propios de que ocuparse, pero ha disgustado hondamente a los frentepopulistas habituales.

TVE, la televisión de todos, dio la noticia con este texto sobreimpreso: "Leonor se va de España, como su abuelo", lo que le ha parecido sectario hasta a Rosa Mª Mateo (que manda ovarios la cosa).

Sabemos que nuestros poetas son ambos leonoristas, pero, aun así, les hemos pedido su parecer con la esperanza de que surgiera la controversia. Y no nos han decepcionado:

QUE VAYA Y QUE APRENDA

por Monsieur de Sans-Foy

La Princesa se va a Gales

a estudiar bachillerato,

como harán otros chavales

que no conoce ni el tato.

Echenique tuerce el morro

y encocórase el Rufián.

(Ya se sabe que el ahorro

es su máxima y su afán).

Hay estudios más sencillos

y que no cuestan dinero:

custodiarle los chiquillos

a la gárgola Montero.

De primeras, que practique

con un puesto más modesto:

asistenta de Echenique.

(Todo en negro, por supuesto).

Les ofende la Corona

y les jode lo que gasta,

pero todo se perdona

en los de su propia Casta.

Que Leonor se vaya a Gales

y a West Point, si no es muy caro,

que estos necios integrales

la querrán mandar al paro.

¿La veremos algún día

como Jefa del Estado?

Eso significaría

que, de España, algo ha quedado.

QUE SE QUEDE

por Fray Josepho

Por Dios, majestad, Felipe,

por Dios, no seáis así.

No le hagáis caso a Sanfuá,

que está tontaina y gilí.

No mandéis a la princesa

a estudiar a otro país.

¿Qué se le ha perdido en Gales?

Dejad que se quede aquí,

en un instituto público,

donde no va a repetir

porque en España el suspenso

es asunto baladí,

y da igual cuántas le queden,

pues nadie podrá impedir

que pase de curso en curso,

cual de flor un colibrí.

En nuestra enseñanza pública,

Leonor se podrá instruir

y estudiar memoria histórica

en vez de Griego y Latín,

y asistir a chochocharlas

y de LGTBI.

Podrá aprender feminismo

de género hasta aburrir.

Y en el lenguaje inclusivo

se podrá formar, en fin.

Dejad que estudie en España,

pero, mejor que en Madrid,

que se vaya a Cataluña,

que es una arcadia feliz,

con una enseñanza pública

donde se podrá pulir,

y aprender, ya no a ser reina,

sino a ser emperatriz.

Pronto hablará catalán

con el acento de Vic,

y podrá hacerse del Barça,

como el tito Urdangarín.

¡Si es que, para estudiar fuera,

de España no hay que salir!

¡Mandad a nuestra princesa

al extranjero de aquí!